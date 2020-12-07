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Самые большие планеты Солнечной системы

Самые большие планеты Солнечной системы (18 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 09:10
Сообщество : Космос
Метки: видео   интересно   космос   планеты   размеры планет   удивительно   факты   фото   
1167
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Чтобы определить, насколько большой является та или иная планета, нужно учитывать такие критерии, как ее масса и диаметр. Самая большая планета Солнечной системы в 300 раз больше Земли, а ее диаметр превышает земной в одиннадцать раз.

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Метки: видео   интересно   космос   планеты   размеры планет   удивительно   факты   фото   
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4  комментария
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58k
Доктор Джонс 46 минут назад
Едрид-Мадрид, автор, ты еще и астроном...
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12k
seller-k Доктор Джонс 5 минут назад
Судя по всему - недоучка, раз не знает, что в Солнечной системе 8 планет. Плутона в 2006г разжаловали из планет в карликовые планеты.
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1k
Макс Юпитер 16 минут назад
Я самый большой!
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215
alex lamagra Час назад
За основу 12 летнего цикла в астрологи используют движение Юпитера вокруг Солнца, только округляют, а также 60 летний двойной цикл Сатурна по 30, округленный
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