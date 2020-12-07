Самые большие планеты Солнечной системы

На шестом месте рейтинга самых больших и малых планет находится небесное тело, названное в честь богини красоты. Оно находится настолько близко к Солнцу, что первой появляется в вечернее время и последней исчезает утром. Поэтому Венера уже давно известна как «вечерняя звезда» и «утренняя звезда». Имеет диаметр 12 100 км, это почти сопоставимо с размером Земли (на 1000 км меньше), и 80% от массы Земли.

Поверхность Венеры преимущественно состоит из больших равнин вулканического происхождения, остальная часть — из гигантских гор. Атмосфера состоит из диоксида углерода, с густыми облаками двуокиси серы. Эта атмосфера имеет самый сильный парниковый эффект, известный в Солнечной системе, а температура на Венере держится на отметке в 460 градусов.

5. Земля ∼ 12 742 км