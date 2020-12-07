Самые большие планеты Солнечной системы

Чтобы определить, насколько большой является та или иная планета, нужно учитывать такие критерии, как ее масса и диаметр. Самая большая планета Солнечной системы в 300 раз больше Земли, а ее диаметр превышает земной в одиннадцать раз.
9. Плутон, диаметр ∼ 2370 км
8. Меркурий ∼ 4 879 км
Крошечный мир с массой почти в двадцать раз меньше, чем масса Земли, и диаметром в 2 ½ меньше земного. На самом деле, Меркурий ближе по размерам к Луне, чем к Земле и на сегодняшний день считается самой маленькой из планет Солнечной системы. Меркурий имеет скалистую поверхность, испещренную кратерами. Недавно космический аппарат Messenger подтвердил, что в глубоких кратерах на той стороне Меркурия, что вечно окутана тенью, находится ледяная вода.
7. Марс ∼ 6 792 км
Марс примерно в два раза меньше Земли и имеет диаметр 6,792 км. Однако его масса составляет лишь десятую часть земной. Эта не слишком большая планета Солнечной системы, четвертая по близости к Солнцу, имеет наклон оси вращения 25,1 градуса. Благодаря этому на ней происходит смена сезонов, как на Земле. А сутки (солы) на Марсе равны 24 часам и 40 минутам. В южном полушарии лето жаркое, а зима холодная, а в северном таких резких контрастов нет, там и лето и зима мягкие. Можно сказать, идеальные условия для постройки теплицы и выращивания картофеля.
6. Венера ∼ 12 100 км
На шестом месте рейтинга самых больших и малых планет находится небесное тело, названное в честь богини красоты. Оно находится настолько близко к Солнцу, что первой появляется в вечернее время и последней исчезает утром. Поэтому Венера уже давно известна как «вечерняя звезда» и «утренняя звезда». Имеет диаметр 12 100 км, это почти сопоставимо с размером Земли (на 1000 км меньше), и 80% от массы Земли.
Поверхность Венеры преимущественно состоит из больших равнин вулканического происхождения, остальная часть — из гигантских гор. Атмосфера состоит из диоксида углерода, с густыми облаками двуокиси серы. Эта атмосфера имеет самый сильный парниковый эффект, известный в Солнечной системе, а температура на Венере держится на отметке в 460 градусов.
5. Земля ∼ 12 742 км
Третья планета по близости к Солнцу. Земля является единственной из планет Солнечной системы, на которой есть жизнь. Она имеет наклон оси 23,4 градуса, ее диаметр составляет 12 742 км, а масса — 5,972 септиллиона кг.
Возраст нашей планеты весьма почтенный — 4,54 миллиарда лет. И большую часть этого времени ее сопровождает естественный спутник — Луна. Считается, что Луна была сформирована, когда небесное тело большого размера, а именно Марс, воздействовало на Землю, вызывая выброс достаточного количества материала, чтобы могла сформироваться Луна. Луна оказала стабилизирующий эффект на наклон оси Земли и является источником приливов и отливов океанов.
4. Нептун ∼ 49 000 км
Газовая гигантская планета Солнечной системы является восьмым по близости к Солнцу небесным телом. Диаметр Нептуна — 49 000 км, а масса в 17 раз превышает земную. У него есть мощные облачные полосы (их, вместе со штормами и циклонами, сфотографировал «Вояджер-2»). Скорость ветра на Нептуне достигает 600 м / с. Из-за своего большого расстояния от Солнца, планета является одной из самых холодных, температура в верхних слоях атмосферы достигает минус 220 градусов Цельсия.
3. Уран ∼ 50 000 км
На третьей строчке списка наибольших планет Солнечной системы находится седьмой близкий к Солнцу, третий по величине и четвертый самый тяжелый из миров. Диаметр Урана (50 000 км) в четыре раза превышает земной, а масса его в 14 раз больше массы нашей планеты.
Уран имеет 27 известных лун с размерами в диапазоне от более чем 1500 км до менее 20 км диаметром. Спутники планеты состоят из льда, горных пород и других микроэлементов. Сам же Уран имеет скальную сердцевину, окруженную покровом воды, аммиака и метана. Атмосфера состоит из водорода, гелия и метана с верхним слоем облаков.
2. Сатурн ∼ 116 400 км
Вторая из наиболее крупных планет Солнечной системы известна своей кольцевой системой. Она была впервые замечена Галилео Галилеем в 1610 году. Галилео считал, что Сатурн сопровождается двумя другими планетами, которые находятся по обе стороны от него. В 1655 году Кристиан Гюйгенс с помощью усовершенствованного телескопа сумел разглядеть Сатурн достаточно подробно, чтобы предположить, что вокруг него находятся кольца. Они простираются от 7000 км до 120 000 км над поверхностью Сатурна, который сам имеет радиус в 9 раз больше, чем Земля (57 000 км) и массу в 95 раз больше Земли.
1. Юпитер ∼ 142 974 км
Первым номером идет победитель планетарного тяжеловесного хит-парада, Юпитер самая большая планета, носящая имя римского царя богов. Одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Он настолько массивный, что вместил бы в себя остальные миры Солнечной системы, минус солнце. Общий диаметр Юпитера составляет 142,984 км. Учитывая его размеры, Юпитер вращается очень быстро, делая один поворот раз в 10 часов. На его экваторе существует довольно большая центробежная сила, из-за которой планета имеет выраженный горб. То есть, диаметр экватора Юпитера на 9000 км больше диаметра, измеренного на полюсах. Как и полагается царю Юпитер имеет множество спутников (более 60) но большинство из них довольно малы (менее 10 км в диаметре). Четыре крупнейших луны, обнаруженные в 1610 году Галилео Галилеем, названы в честь любимцев Зевса — греческого аналога Юпитера.
Что известно о Юпитере
До изобретения телескопа планеты рассматривались как объекты, скитающиеся по небу. Поэтому слово «планета» с греческого и переводится как «странник». Наша солнечная система имеет 8 известных планет, хотя изначально планетами было признано 9 небесных объектов. В 1990-е годы Плутон был «разжалован» из статуса истинной планеты до статуса карликовой планеты. А самая большая планета солнечной системы носит название Юпитер.
Размеры юпитера в сравнении с другими планетами Солнечной системы
Радиус планеты составляет 69 911 км. То есть, все самые большие планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри Юпитера (см. фото). А если брать только нашу Землю, то внутри тела Юпитера уместится 1300 таких планет.
Это пятая планета от Солнца. Она названа в честь римского бога.
Атмосфера Юпитера состоит из газов, в основном из гелия и водорода, поэтому его также называют газовый гигант Солнечной системы. Поверхность Юпитера состоит из океана жидкого водорода.
Юпитер имеет самую сильную магнитосферу из всех других планет, в 20 тысяч раз сильнее магнитосферы Земли.
Наиболее крупная планета солнечной системы вращается вокруг своей оси быстрее всех «соседок». Один полный оборот занимает чуть менее 10 часов (Земле требуется 24 часа). Из-за этого быстрого вращения Юпитер выпуклый на экваторе и «приплюснутый» на полюсах. Планета на 7 процентов шире на экваторе, чем на полюсах.
Наибольшее небесное тело солнечной системы вращается вокруг Солнца один раз за 11.86 земных лет.
Юпитер транслирует радиоволны настолько сильные, что их можно обнаружить с Земли. Они бывают в двух формах:
- сильные всплески, которые возникают, когда Ио, ближайшая из больших лун Юпитера, проходит через определенные регионы магнитного поля планеты;
- непрерывное излучение от поверхности и частиц высоких энергий Юпитера в его радиационных поясах. Эти радиоволны могут помочь ученым исследовать океаны на спутниках космического гиганта.
Самая необычная особенность Юпитера
Большое красное пятно
Несомненно, главная особенность Юпитера это Большое красное пятно — гигантский ураган, бушующий более 300 лет.
- Диаметр Большого красного пятна в три раза превышает диаметр Земли, а его край вращается вокруг центра и против часовой стрелки с огромной скоростью (360 км в час).
- Цвет шторма, который обычно варьируется от кирпично-красного до светло-коричневого, может быть следствием присутствия небольших количеств серы и фосфора.
- Пятно то увеличивается, то уменьшается с течением времени. Сто лет назад образование было в два раза больше, чем сейчас и существенно ярче.
На Юпитере немало и других пятен, однако лишь в Южном полушарии они почему-то существуют длительное время.
Кольца Юпитера
В отличие от колец Сатурна, которые хорошо видны с Земли даже через небольшие телескопы, кольца Юпитера очень трудно увидеть. Их существование стало известно благодаря данным с Voyager 1 (космический аппарат НАСА) в 1979 году, но их происхождение было загадкой. Данные с космического аппарата Galileo который вращался вокруг Юпитера с 1995 по 2003 годы позже подтвердили, что эти кольца были созданы метеороидными воздействиями на небольшие близлежащие спутники самой огромной планеты.
Кольцевая система Юпитера включает:
- гало — внутренний слой мелких частиц;
- главное кольцо — ярче двух остальных;
- внешнее «паутинное» кольцо.
Основное кольцо сплющенное, его толщина около 30 км, а ширина — 6400 км. Гало простирается на полпути от основного кольца вниз до вершин юпитерианских облаков и расширяется, взаимодействуя с магнитным полем планеты. Третье кольцо известно как паутинное кольцо из-за своей прозрачности.
Метеориты, попадающие на поверхность небольших внутренних лун Юпитера, поднимают пыль, которая затем попадает на орбиту вокруг Юпитера, образуя кольца.
Спутники Юпитера
У Юпитера есть 53 подтвержденных луны, вращающихся вокруг него, и еще 14 неподтвержденных лун.
Четыре крупнейших луны Юпитера — их называют галилеевыми спутниками — это Ио, Ганимед, Европа и Каллисто. Честь их открытия принадлежит Галилео Галилею, а было это в 1610 году. Названы они в честь приближенных Зевса (римским аналогом которого является Юпитер).
На Ио бушуют вулканы; на Европе существует подледный океан и, возможно, в нем есть жизнь; Ганимед — наибольший из спутников в Солнечной системе, и обладает собственной магнитосферой; а у Каллисто самая низкая отражательная способность из четырех галилеевых спутников. Есть версия, что поверхность этой луны состоит из темной, бесцветной скалы.
Видео: Юпитер самая большая планета Солнечной системы
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