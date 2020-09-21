Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма

Специалисты НАСА продемонстрировали великолепные снимки Большого красного пятна - центра диких атмосферных бурь на Юпитере. Фотографии дали ученым возможность не только поближе познакомитьсяс юпитерианскими бурями, но и дать "прогноз погоды" для планеты-гиганта. Как утверждают эксперты, ураганы на Юпитере грозят усилиться!
Потрясающие фотографии Юпитера, сделанные телескопом "Хаббл", зафиксировали формирование мощного шторма в северном полушарии планеты. По словам специалистов НАСА, шторм - это "яркая белая буря, которая движется в северных широтах со скоростью 560 км/ч". В этом районе шторма происходят часто, но новая буря отличается от них своей мощью и сформированностью, и, по мнению ученых, грозит стать постоянной. Как утверждают эксперты, новый шторм может стать конкурентом Большого красного пятна - зоны перманентных штормов на поверхности Юпитера.
Помимо формирования новой штормовой зоны, свежие снимки с Хаббла зафиксировали рядом с самой большой планетой Солнечной системы, отстоящей более чем на 650 миллионов километров от Земли, один из его спутников - Европу, на котором, как предполагают ученые, может существовать жизнь. НАСА уже заявила о планах отправить на Европу роботов на паровой тяге, которые будут использовать в качестве топлива лед с поверхности спутника и займутся поиском жизненных форм микробов, которые, как полагают специалисты, могут находиться в океане Европы под толстым слоем покрывающего спутник Юпитера льда.
Симки были сделаны телескопом "Хаббл" 25 августа. Один был сделан с помощью волн видимого света, а второй - с помощью комбинации видимого света, ультрафиолетовых и инфракрасных волн.
Как показали снимки, Большое красное пятно, зона юпитерианских бурь, продолжает уменьшаться в размерах, хотя скорость уменьшения стала гораздо ниже, чем еще нескольо лет назад. Большое красное пятно зародилось с началом штормов в этом регионе 350 лет назад. Впервые его измерения произвели в 1930-х. С тех пор оно заметно уменьшилось, однако его диаметр пока еще достигает 15000 километров- то есть, внутри Большого красного пятна Земля могла бы поместиться целиком.
На новых снимках видно также Овальное, или Малое красное пятно - зона шторма под Большим красным пятном. 15 лет назад оно было интенсивного красного цвета, как и его старший брат, однако со временем стало бледнеть. И вот теперь, как говорят ученые, оно вновь стало ярко-красным, а значит, штормы внутри него снова набирают силу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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