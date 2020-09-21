Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма

Помимо формирования новой штормовой зоны, свежие снимки с Хаббла зафиксировали рядом с самой большой планетой Солнечной системы, отстоящей более чем на 650 миллионов километров от Земли, один из его спутников - Европу, на котором, как предполагают ученые, может существовать жизнь. НАСА уже заявила о планах отправить на Европу роботов на паровой тяге, которые будут использовать в качестве топлива лед с поверхности спутника и займутся поиском жизненных форм микробов, которые, как полагают специалисты, могут находиться в океане Европы под толстым слоем покрывающего спутник Юпитера льда.