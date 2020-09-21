FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 376 постов • 217 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма

Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:30
Сообщество : Космос
Метки: большое красное пятно   космос   планеты   познавательно   солнечная система   телескоп   хаббл   юпитер   
688
5
1
Специалисты НАСА продемонстрировали великолепные снимки Большого красного пятна - центра диких атмосферных бурь на Юпитере. Фотографии дали ученым возможность не только поближе познакомитьсяс юпитерианскими бурями, но и дать "прогноз погоды" для планеты-гиганта. Как утверждают эксперты, ураганы на Юпитере грозят усилиться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: большое красное пятно   космос   планеты   познавательно   солнечная система   телескоп   хаббл   юпитер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
НАСА показало уникальные снимки Юпитера НАСА показало уникальные снимки Юпитера Пробовали ли вы осознать свое место во Вселенной? Пробовали ли вы осознать свое место во Вселенной? Телескоп "Хаббл" отметил юбилей завораживающими снимками Телескоп "Хаббл" отметил юбилей завораживающими снимками Как бы выглядело небо, если вместо Луны были бы другие планеты Как бы выглядело небо, если вместо Луны были бы другие планеты Просто космос! Лучшие снимки телескопа «Хаббл» за 2018 год Просто космос! Лучшие снимки телескопа «Хаббл» за 2018 год
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205209



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
1
19
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
Сравниваем средние зарплаты с реальными
1
503
Сравниваем средние зарплаты с реальными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Парень рисует "уродливые" и забавные портреты животных ради доброго дела
0
6
Парень рисует "уродливые" и забавные портреты животных ради доброго дела
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
0
19
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Порхай как мотылек, жри как косатка!
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#животные#кино#фотографии#дикие животные#смешные#депутат#комментарии#смешно
#интересно#история#СССР#люди#актеры#картинки#соцсети#забавно#настроение#сша
#факты#фото#прикольные#россия#девушки#природа#на различный вкус#интересное#позитив#урал

На что жалуетесь?

Вернуться