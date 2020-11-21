Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе

Астрономам удалось разгадать тайну одной из самых загадочных структур в космосе - туманности голубого кольца. Кольцо, окружающее звезду TYC 2597−735−1, можно увидеть лишь в ультрафиолетовом диапазоне. Ученые впервые увидели его в 2004 году.
Загадочное Голубое кольцо было впервые обнаружено астрономами в 2004 году с помощью телескопа GALEX. Оно окружает звезду TYC 2597−735−1, и его можно разглядеть только в ультрафиолетовом диапазоне. С тех пор, как ученые увидели это кольцо, они задались вопросом - как же подобная структура могла сформироваться? За все эти годы ученые выдвинули множество версий, но ни одна из них не оказалась правдивой.
Однако, недавно им удалось пролить свет на истину. В Обсерватории Кека на Гавайях определили, что на самом деле загадочное кольцо состоит из двух конусообразных облаков молекулярного водорода. Если наблюдать с Земли, основы конусовидных облаков создают форму кольца. По версии ученых, около 5 тысяч лет назад звезда TYC 2597-735-1 столкнулась с меньшим небесным телом и поглотила его - такое может произойти, так как большинство звезд Млечного Пути находятся в двойных системах, при этом одна может поглотить другую.
Вид на туманность сбоку и вид с Земли:
Обычно такие туманности быстро исчезают за плотными облаками газа, и их уже не видно с Земли. Но Голубое Кольцо обладает своими уникальными особенностями, из-за чего можно увидеть даже его центральную звезду. Хотя на изображениях Кольцо выглядит синим, на самом деле оно не излучает свет, видимый человеческому глазу.
"Слияние двух звезд довольно распространено, но они быстро затмеваются большим количеством пыли, расширяющейся и охлаждающейся из выбросов в космос, а это означает, что мы не можем разглядеть всю картину. Мы думаем, что этот объект представляет собой позднюю стадию всех этих событий. Мы уловили этот процесс до того, как он зашел слишком далеко - через некоторое время туманность растворится в межзвездной среде," - говорит Кери Ходли, астрофизик из Калифорнийского технологического института.
Образование Голубого Кольца:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще-то астрономия довольно любопытная... наука... 90 процентов астрономических теорий проверить нельзя и они остаются теориями. Ведь теория считается доказанной только в том случае, если она проверена практикой. Всё остальное - это лишь фантазии обильно посыпанные цифирью. Так как проверить большинство их теорий на практике, человечество никогда не сможет по причине огромной удалённости и по причине огромной длительности процессов по времени.
Хорошая профессия. Лучше только философия. Как в том анекдоте о завхозе одного НИИ: "Ох уж мне эти учёные! Всё им что-то надо. То приборы, то пробирки, то вообще хрень какую-то неведомую. Нет, конечно есть приличные люди. Математики, например. Им кроме бумаги, карандаша и стирательной резинки ничего не надо. Лучше их только философы. Они даже резинки не просят"...