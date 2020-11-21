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Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе

Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 13:09
Сообщество : Космос
Метки: вселенная   звезды   исследования   космос   новости   планеты   ученые   фото   
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Астрономам удалось разгадать тайну одной из самых загадочных структур в космосе - туманности голубого кольца. Кольцо, окружающее звезду TYC 2597−735−1, можно увидеть лишь в ультрафиолетовом диапазоне. Ученые впервые увидели его в 2004 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вселенная   звезды   исследования   космос   новости   планеты   ученые   фото   
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8  комментариев
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9k
ss 2 часа назад
Ну, слава богу! Теперь заживём!
А вообще-то астрономия довольно любопытная... наука... 90 процентов астрономических теорий проверить нельзя и они остаются теориями. Ведь теория считается доказанной только в том случае, если она проверена практикой. Всё остальное - это лишь фантазии обильно посыпанные цифирью. Так как проверить большинство их теорий на практике, человечество никогда не сможет по причине огромной удалённости и по причине огромной длительности процессов по времени.
Хорошая профессия. Лучше только философия. Как в том анекдоте о завхозе одного НИИ: "Ох уж мне эти учёные! Всё им что-то надо. То приборы, то пробирки, то вообще хрень какую-то неведомую. Нет, конечно есть приличные люди. Математики, например. Им кроме бумаги, карандаша и стирательной резинки ничего не надо. Лучше их только философы. Они даже резинки не просят"...
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6k
Ильдар 14 минут назад
мля ученые не могут многие вакцины сделать чтобы помогало от болезней и без последствии.как выращивать пропитание не искусственное ,а тут мля в космосе они выяснили,доказали и т.д.че за бред фантазеров.лишь бы бабла на выжать из бюджета типа на исследования голубого "очка"
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Андрей 58 минут назад
Голубое кольцо всему виной - так в народе говорили.
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Corvus Corax Час назад
Образование ГАЛАКТИКИ Голубое Кольцо - этта пять!!!
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