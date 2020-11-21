Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе

"Слияние двух звезд довольно распространено, но они быстро затмеваются большим количеством пыли, расширяющейся и охлаждающейся из выбросов в космос, а это означает, что мы не можем разглядеть всю картину. Мы думаем, что этот объект представляет собой позднюю стадию всех этих событий. Мы уловили этот процесс до того, как он зашел слишком далеко - через некоторое время туманность растворится в межзвездной среде," - говорит Кери Ходли, астрофизик из Калифорнийского технологического института.