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Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни

Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни (4 фото)

Автор:
16 сентября 2020 11:44
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   в мире   венера   исследования   космос   новости   планеты   ученые   
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Группа британских астрономов обнаружила в верхних слоях атмосферы Венеры газ фосфин (PH3), который может потенциально свидетельствовать о протекании неизвестных химических процессов, или о присутствии живых организмов. Специалисты назвали это "наиболее важным событием" за весь период поисков свидетельств существования внеземной жизни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   в мире   венера   исследования   космос   новости   планеты   ученые   
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8  комментариев
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4k
Крот 49 минут назад
"...Группа британских астрономов..."
Дальше можно не читать...
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4k
vitenok 41 минуту назад
В атмосфере Венеры есть значительный слой, пригодный для жизни. Много паров воды, куча элементов, приемлемая температура. Венера вообще больше подходит для жизни, чем Марс, как это ни парадоксально звучит. Люди постарше помнят разные проекты парящих в венерианских облаках станций из советских научной популярных журналов.
И терраформировать её проще, чем Марс. Убрать парниковый эффект. Теоретически эта задача решаема даже при нынешнем уровне технологий.
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zloykoyot vitenok Полчаса назад
Пока это не посулит колоссальных прибылей - никто бабло вкладывать не будет.
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Taxi007 vitenok 24 минуты назад
400 градусов приемлемая температура? Да и сутки длятся больше года
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vitenok Taxi007 6 минут назад
Атмосфера, она, знаете ли, большая. И на определённой высоте есть и температура 30-50 градусов С, и защита от солнечной радиации, и ураганов уже нет. И всяческих веществ хватает для синтеза аминокислот, и т.д.
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Ф Ив vitenok 3 минуты назад
То что ищут новое хорошо, но с современными технологиями нам песчаную пустыню терраформировать не получается, что уж там Венера.
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vitenok zloykoyot Минуту назад
Это да. Уран в этом плане более перспективный, там гелия3 в атмосфере много. Главное, реактор построить, с чем сейчас, насколько я знаю, проблемы.
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KL11 45 минут назад
Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни
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