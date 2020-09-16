Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни

"Если ни один известный химический процесс не может объяснить присутствие фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры, то он должен быть получен с помощью ранее неизученного процесса. Это может быть неизвестный геохимический процесс, а возможно, жизнь," - сообщила исследовательская группа во главе с астрономом Джейн Гривз. Между тем, глава NASA Джим Брайденстайн назвал это открытие "наиболее важным событием" за весь период поисков свидетельств существования внеземной жизни.