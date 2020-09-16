Ученые обнаружили на Венере потенциальные следы жизни

Группа британских астрономов обнаружила в верхних слоях атмосферы Венеры газ фосфин (PH3), который может потенциально свидетельствовать о протекании неизвестных химических процессов, или о присутствии живых организмов. Специалисты назвали это "наиболее важным событием" за весь период поисков свидетельств существования внеземной жизни.
Эксперты из Кардиффского университета, Великобритания, обнаружили следы ядовитого газа фосфин (фосфористый водород, PH3) в атмосфере Венеры, что может свидетельствовать о наличии жизни. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Astronomy.
В обычных условиях, фосфин - бесцветный ядовитый газ, который появляется в атмосфере Земли за счет жизнедеятельности анаэробных организмов (грибы, бактерии, черви и водоросли), и антропогенной деятельности. Он также может выделяться в небольших количествах при распаде органических веществ или промышленно синтезироваться на химических заводах.
В обычных условиях, фосфин - бесцветный ядовитый газ, который появляется в атмосфере Земли за счет жизнедеятельности анаэробных организмов (грибы, бактерии, черви и водоросли), и антропогенной деятельности. Он также может выделяться в небольших количествах при распаде органических веществ или промышленно синтезироваться на химических заводах.
Венера похожа на Землю по ряду свойств - размеру, массе и орбитальной скорости, - но в остальном они сильно разнятся. Температура поверхности Венеры достигает 464°C, а давление на ней в 92 раза выше, чем на нашей планете. Кроме того, на Венере почти полностью отсутствует вода. Однако, ученые выдвинули теории, согласно которым микроорганизмы могут существовать в верхних слоях атмосферы планеты - там температура достигает 50°C, а давление намного меньше.
Исследователи предупреждают, что обнаружение фосфина не является надежным доказательством существования микробной жизни - это также указывает на то, что на планете происходят потенциально неизвестные геологические или химические процессы. Они добавили, что потребуются дальнейшие наблюдения и моделирование, чтобы лучше исследовать происхождение ядовитого газа в атмосфере планеты.
"Если ни один известный химический процесс не может объяснить присутствие фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры, то он должен быть получен с помощью ранее неизученного процесса. Это может быть неизвестный геохимический процесс, а возможно, жизнь," - сообщила исследовательская группа во главе с астрономом Джейн Гривз. Между тем, глава NASA Джим Брайденстайн назвал это открытие "наиболее важным событием" за весь период поисков свидетельств существования внеземной жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- На Меркурий отправляется миссия BepiColombo для изучения тайн самой загадочной планеты
- Ученые впервые определили источник "призрачных" частиц нейтрино
- "Карантин убил больше людей, чем спас": ученый раскритиковал самоизоляцию
- НАСА выпустило видео вращения Солнца за последние 10 лет, созданное из отдельных фотографий
- Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Дальше можно не читать...
И терраформировать её проще, чем Марс. Убрать парниковый эффект. Теоретически эта задача решаема даже при нынешнем уровне технологий.