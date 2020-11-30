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Проворовавшийся Черкалин принёс госбюджету шесть миллиардов рублей

Проворовавшийся Черкалин принёс госбюджету шесть миллиардов рублей (1 фото)

Автор:
30 ноября 2020 20:04
Сообщество : Политика
Метки: закон   коррупция   россия   фсб   черкалин   
1063
1
Задержание проворовавшегося бывшего начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина принесло государственному бюджету более шести миллиардов рублей. Столько удалось выручить с продажи его недвижимости и предметов роскоши.

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Метки: закон   коррупция   россия   фсб   черкалин   
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18  комментариев
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12k
Алексей 3 часа назад
Правильнее наверное озаглавить - "С проворовавшегося Черкалина, удалось вернуть госбюджету лишь шесть миллиардов рублей".
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37k
doker Час назад
Проворовавшийся Черкалин принёс госбюджету шесть миллиардов рублей
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Хотя бы по одному в день таких раскулачивать. Во первых таких лет на 30 хватит. Во вторых не нужно думать как ещё обмануть народ
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7k
Тудаблин 2 часа назад
как такие тупые до таких высот подымаются?
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14k
dimitr 2 часа назад
Доходная статья бюджета РФ: - полковники.
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981
☣️Месть печенегов☣️ dimitr 2 часа назад
Что будет, если генералов тряхнуть? А маршалов?
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6k
Barachek_Obachek dimitr Час назад
Осваивают потихоньку. Нефть то с газом не вечные
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6k
semsi 2 часа назад
в СССР таких растреливали
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18k
shevanez 3 часа назад
Вовремя с кем-то не поделился, или вообще в чей=то огород залез. А до этого, никто ничего не видел, и не слышал.
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30k
parallax 3 часа назад
Сцука, куда столько? В могилу хотел всё забрать?
Когда же наконец вышку вернут, за кражу в особо курупных размерах.
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7k
Караганда parallax 2 часа назад
ктож вернёт-там кому возвращать,сами в очереди стоят.
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30k
parallax Караганда 2 часа назад
Судя по арестам, не все.
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36k
Нанук Паналык 3 часа назад
Проворовавшийся Черкалин принёс госбюджету шесть миллиардов рублей
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392
Вадим 3 часа назад
У одного ворюги отобрали, другие ворюги купили, куда пойдут эти деньги большой большой вопрос.. ну может памятник кому то за пару лярдов поставят. Или ворон погоняют то же за аналогичную сумму, ну в крайнем случае в канцелярию купят ручек и скрепок тоже миллиардов на пару
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7k
Prostovopros Вадим 3 часа назад
И имя их - легион. Вот такая печаль, камрад.
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Норм такой заголовок.Становится понятно для чего власти разводят таких "офицеров" и чинуш.Чтобы бюджет пополнять.)))
Намошенничал-то он на 500 лямов,а остальное на зарплату,бл"дь,купил...
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981
☣️Месть печенегов☣️ Опиум для народа 2 часа назад
# позитивныеновостиизроссии
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