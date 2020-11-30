Проворовавшийся Черкалин принёс госбюджету шесть миллиардов рублей

Экс-полковника задержали по обвинению в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов.



Всё дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, а также предметы роскоши были продали на международном рынке. Вырученные деньги при помощи валютной биржи вернули в бюджет страны.



Согласно известной информации у арестованного изъяли: более 40 наручных часов, 15 дамских сумок, ювелирные украшения, пять квартир в Москве, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений, четыре автомобиля Porsche Cayenne и наличные деньги, обнаруженные при обысках.



Полковник ФСБ Черкалин признал в полном объёме взыскание изъятых у него наличных денежных средств, найденных в ходе обысков: $200 500; 900 тыс. руб.; $50,5 млн; €1,978 млн; 16,1 млн руб.; $22,05 млн; €6,5 млн; £4000 и 793 млн руб.



Имущество полковник ФСБ приобретал на деньги, полученные незаконным путём, и впоследствии регистрировал его на своих близких. При этом общий законный доход Черкалина и его семьи за 14 лет (с 2005 по 2019 год) не превысил 55 миллионов рублей.