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ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях

ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 16:58
Сообщество : Криминал
Метки: Ил-76МД-90А   МАИ   коррупция   разработка   самолет   фсб   
3878
3

Сразу трое высокопоставленных сотрудников ПАО «ИЛ» и МАИ, занимавшихся воровством разработкой тяжелого транспортного самолета для Минобороны попали под следствие. Как утверждают силовики, акты выполненных работ были фиктивными, а вот деньги за них выводились немалые и настоящие.

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Метки: Ил-76МД-90А   МАИ   коррупция   разработка   самолет   фсб   
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39  комментариев
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11k
робт 4 часа назад
а в самом то фсб про это знают? или еще "базу" не читали
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3k
Vladimir робт 4 часа назад
ТАСС подтвердил. Суд дал добро на арест участников до 11 октября.
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12k
Роман 9 минут назад
Как у нас в стране вообще что-то производится?
Куда ни ткни - везде воруют.
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 16 минут назад
ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях
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468
Alex 38 минут назад
наверняка просто их кто то сдал,свои же или начальство,кому то дорогу перешли либо плохо делились
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71k
Иван Иванов 49 минут назад
Вроде бы хорошая новость - коррупционеров повязали.

Но журнашлюшки так преподносят эту новость... типа замечательных конструкторов и инженеров, создателей новой техники репрессировали.
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81
Игорь Меншиков Час назад
классика хлебом не корми дай миллион спи...ть
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
В Китае таких воров просто расстреливают. И то изжить совсем их не удаётся. Сажают гадов? Уже хорошо! А лучше вешать из на площадях. Чтоб другим неповадно было. Конечно, если и только тогда, если есть неопровержимые доказательства вины. И ни как иначе. Это как пыль на рояле. Сколько не сметай, всё равно завтра будет новый слой. Но это не значит, что рояль и вообще дом убирать и чистить не надо!
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271
zu4ara 2 часа назад
ФСБ уже пора нормальным делом заниматься ,а не своих сажать.... вот главная гнида где...
ФСБ уже пора нормальным делом заниматься ,а не своих сажать.... вот главная гнида где...
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18k
pssst zu4ara Час назад
это просто старый мужик, чем он тебя не радует? Всех Алоизычей не переносишь?
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271
zu4ara pssst Час назад
это не просто старые мужики ,.... тебе не понять ,а объяснять лень (это армия демонов)
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109k
arek14 zu4ara 36 минут назад
Да ты гонишь, бро.
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271
zu4ara arek14 14 минут назад
да забей
,я просто посмотрел "хороший" фильм по РЕН ТВ про Ватикан
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225
Вадим 2 часа назад
".... бывшему заместителю гендиректора компании "Ил" Новожилову."
Сын Генриха Новожилова? М-да! Отца позорит!
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2k
Allmaster 3 часа назад
Побольше бы таких новостей. И потом репортажей с тюряги, где они все сидят. А то новость то есть, а факт посадки хз...
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1k
fraxinus Allmaster 3 часа назад
Насчет тюряги еще будет разговор.
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9k
zlopisec fraxinus 2 часа назад
Скорее всего разговором о тюряге всё и закончится....
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3k
Мих 3 часа назад
Никогда такого не случалось, и вот, опять.
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4k
Иван 3 часа назад
У полковников ФСБ под кроватями искали?
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4
vova old 3 часа назад
18 лимонов ? 241,740.00 United States Dollar ??? не так уж и много.фсб сработали на ранней стадии
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130
Николай Бел 4 часа назад
15 млн украли? Похоже на повод доипаться.. на таких проэктах воруют сотнями миллионов. А раз обвиняют в краже 15 ,значит либо не воровали либо не поделились
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1k
Matrix Николай Бел 3 часа назад
Похоже ты лично на таких проектах воровал сотни миллионов. Значит тебя тоже нужно посадить.
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158
Старичок 4 часа назад
Авторитетное издание "база" облазив все помойки, вытащили на свет божий какаху, размером с разрабатываемый самолёт. С чем и поздравляем говнокопателей с "базы" и их почитателей.
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Комментарий удален
−7
Долой пуйлогнид! 4 часа назад
"Борис Карабанов 16 минут назад Наверное получали зарплату тыс. 15-17. Разве на такую зарплату проживёшь?"

"Путин считает, что россияне получающие 17 000 рублей принадлежат к среднему классу, я проверил его слова

Когда слушаешь слова Путина о среднем классе, сказанные в интервью ТАСС, возникает стойкое чувство раздражения, переходящее в негодование и отвращение. Словно музыкант играет известную мелодию и постоянно фальшивит.

Путин ссылается на "методику мирового банка" и говорит: "..что в каждой стране свой средний класс. Если вы думаете что средний класс это то, как живут во Франции, Германии или США, то это не так". Далее он заявил, что принадлежность к среднему классу определяется по простой формуле доходов человека:

МРОТ х 1,5 = "доход среднего класса"

(где МРОТ- минимальный размер оплаты труда)

МРОТ в России на 2020 год 12130 рублей в месяц

Согласно заявления гаранта, рассчитаем доход среднего класса по Путину

12130 х 1,5=18195 рублей.

Выходит, человек который получает 17000 рублей по расчетам на 2019 год или получающий 18195 рублей в 2020 году принадлежит к среднему классу в России."
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−101
............ 4 часа назад
кто на ком стоял?
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−21
Moon24 4 часа назад
Бред . За разработку вообще не следуют платить - это выполнение должностных обязанностей , за нее оклад платят и хватит
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11k
робт Moon24 3 часа назад
а оклад с неба берется в конструкторских бюро?
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2k
american_buldog 4 часа назад
мне интересно, а кто нибудь слышал о разработанном когда-либо в маи самолете?
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434
Павел american_buldog 2 часа назад
В МАИ не разрабатывают самолёты, у них другое направление.
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2k
Мефодий Павел 2 часа назад
мужики, ну вы уж гавно-то по трубам не гоняйте...
http://www.oskbes.ru/prod.htmlhttp://www.oskbes.ru/prod.html
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434
Павел Мефодий Час назад
Это студенческое КБ, хоббийное. Направление МАИ это несколько другие ЛА.
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2k
american_buldog Павел 43 минуты назад
маи - это московский авиационный институт. и я знаю какое у него направление, несколько одноклассников заканчивали его в 1981 году. поэтому и задал вопрос о каких разработках может идти речь
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2k
american_buldog Мефодий 41 минуту назад
хоть один из показанных вами похож на военно-транспортный самолет?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
Долой пуйлогнид! 4 часа назад
а что фсб делало пока на этом проекте деньги народные воровали?
наверное откатами наслаждалась?
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26k
Дмитрий 4 часа назад
А за что теперь там сердюков отвечает?
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1k
Лока Сафонов Дмитрий 3 часа назад
за то ,что его вводят в заблуждение
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26k
Дмитрий Лока Сафонов 50 минут назад
ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях
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