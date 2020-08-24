ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях

Telegram-канал Baza пишет, что воздушный "грузовик" разрабатывался для нужд Минобороны России за 9 миллиардов рублей. За процесс отвечала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая привлекла в проект по созданию военно-транспортного самолета сначала "Ил", а затем и МАИ. По окончанию работ обеим конторам обещали щедрое вознаграждение, пишет издание.





Но как оказалось, ушлые руководители решили сами себя вознаградить. "Ил" начал самостоятельную разработку самолета и при этом переводил деньги в МАИ. В авиационном институте никаких разработок не велось, зато составлялись фиктивные акты выполненных работ. А полученные деньги выводились через разные схемы. Пока у следствия есть данные об украденных 18 миллионах рублей. Точную сумму еще предстоит подсчитать.



