ФСБ задержало создателей нового военного самолета по обвинению в махинациях

Сразу трое высокопоставленных сотрудников ПАО «ИЛ» и МАИ, занимавшихся
воровством разработкой тяжелого транспортного самолета для Минобороны попали под следствие. Как утверждают силовики, акты выполненных работ были фиктивными, а вот деньги за них выводились немалые и настоящие.
Сотрудники управления "П" ФСБ России, занимающиеся контрразведовательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере, задержали троих создателей нового российского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А по обвинению в махинациях, пишет ТАСС.
Особо крупное мошенничество вменяется директору центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеславу Хвану, сотруднику финансовой службы вуза некоему Титову и бывшему заместителю гендиректора компании "Ил" Новожилову.
Telegram-канал Baza пишет, что воздушный "грузовик" разрабатывался для нужд Минобороны России за 9 миллиардов рублей. За процесс отвечала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая привлекла в проект по созданию военно-транспортного самолета сначала "Ил", а затем и МАИ. По окончанию работ обеим конторам обещали щедрое вознаграждение, пишет издание.
Но как оказалось, ушлые руководители решили сами себя вознаградить. "Ил" начал самостоятельную разработку самолета и при этом переводил деньги в МАИ. В авиационном институте никаких разработок не велось, зато составлялись фиктивные акты выполненных работ. А полученные деньги выводились через разные схемы. Пока у следствия есть данные об украденных 18 миллионах рублей. Точную сумму еще предстоит подсчитать.
Источник:
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Куда ни ткни - везде воруют.
Но журнашлюшки так преподносят эту новость... типа замечательных конструкторов и инженеров, создателей новой техники репрессировали.
Сын Генриха Новожилова? М-да! Отца позорит!
"Путин считает, что россияне получающие 17 000 рублей принадлежат к среднему классу, я проверил его слова
Когда слушаешь слова Путина о среднем классе, сказанные в интервью ТАСС, возникает стойкое чувство раздражения, переходящее в негодование и отвращение. Словно музыкант играет известную мелодию и постоянно фальшивит.
Путин ссылается на "методику мирового банка" и говорит: "..что в каждой стране свой средний класс. Если вы думаете что средний класс это то, как живут во Франции, Германии или США, то это не так". Далее он заявил, что принадлежность к среднему классу определяется по простой формуле доходов человека:
МРОТ х 1,5 = "доход среднего класса"
(где МРОТ- минимальный размер оплаты труда)
МРОТ в России на 2020 год 12130 рублей в месяц
Согласно заявления гаранта, рассчитаем доход среднего класса по Путину
12130 х 1,5=18195 рублей.
Выходит, человек который получает 17000 рублей по расчетам на 2019 год или получающий 18195 рублей в 2020 году принадлежит к среднему классу в России."
http://www.oskbes.ru/prod.htmlhttp://www.oskbes.ru/prod.html
наверное откатами наслаждалась?