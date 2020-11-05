В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео

В столице во время проведения акции в поддержку политзаключённых художник Павел Крисевич устроил перформанс, в ходе которого, оскорбляя религиозные чувства христиан, предстал в образе распятого Христа, окружённый дымом и языками пламени.
Вокруг импровизированного «распятия» были разложены горящие тома уголовных дел. Их подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью «ФСБ».
Канал Baza сообщает о странном совпадении: "Что любопытно, в этот же самый момент здании «Детского мира», напротив, внезапно прорвало трубы, и вода затопила несколько этажей".
ППСники и Христос в огне.— baza (@bazabazon) November 5, 2020
Лубянка, 2020. pic.twitter.com/2gl3ngjhM4
На святотатственный беспорядок, устроенный у здания ФСБ отреагировали правоохранители, в результате чего художник Крисекич, был бережно снят с креста и отнесён за четыре конечности полицией в автозак.
Это не первая акция Крисевича 6 августа 2020 года, он переодетый в полицейского выступил с речью в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания Люблинского районного суда Москвы, а затем «зарезал» манекен.
За десять минут до начала заседания по делу «Нового величия» у здания суда представили вот такой перфоманс. Двое задержаны.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 6, 2020
Мы ведем трансляцию в нашем судебном телеграм-канале /novaya_sledit
Видео: «Новая» pic.twitter.com/JdOOPVHhUf
Ещё раньше, 19 августа он же провёл в Петербурге акцию в поддержку политзаключённых России и Белоруссии. На этот раз господин Крисевич «повесился» с помощью троса на Троицком мосту, после чего спрыгнул в воду.
Источник:
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Таких в "Кащенко" надо к "Наполеонам"
По рецепту надо висеть на руках на жаре и задыхаться так как грудь растянута. Периодически опираясь на вбитый в ноги гвоздь, чтобы подышать. И так пока добрый человек копьём не заколет.
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
А сегодня это слово-маркер по которому легко опознаются мудаки.
Его с креста надо сразу в кресты... задолбали придурки подобные