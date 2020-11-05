В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео

Вокруг импровизированного «распятия» были разложены горящие тома уголовных дел. Их подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью «ФСБ».

Канал Baza сообщает о странном совпадении: "Что любопытно, в этот же самый момент здании «Детского мира», напротив, внезапно прорвало трубы, и вода затопила несколько этажей".