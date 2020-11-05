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В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео

В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео (4 фото)

Автор:
05 ноября 2020 23:34
Сообщество : Криминал
Метки: Крисевич   задержание   крест   москва   перформанс   пламя   россия   фсб   
2161
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В столице во время проведения акции в поддержку политзаключённых художник Павел Крисевич устроил перформанс, в ходе которого, оскорбляя религиозные чувства христиан, предстал в образе распятого Христа, окружённый дымом и языками пламени.

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Метки: Крисевич   задержание   крест   москва   перформанс   пламя   россия   фсб   
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63  комментария
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16k
Марина 9 часов назад
А был бы в маске и не трогали бы его, пока не прогорел.
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414
Весёлые сандали. 11 минут назад
Эх,неправильно себя менты повели! Нужно было огонек вплотную к кресту подтянуть. И гвозди настоящими заменить. Да и забить покрепче. И не мешать прохожим наслаждаться искусством. А потом просто отмыть тротуар. Глядишь, и таких желающих показать свой "талант" поубавится.
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66
Умница-красавица 13 минут назад
Вот пример настоящего мужественного борца с режимом. Это вам не новичок втихушку хлебать
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7k
Сергей 14 минут назад
Что за мода пошла, сумасшедших называть художниками?
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10k
VM Varga 23 минуты назад
Снятие с креста. Теперь он сядет на амфору...
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894
Broscan Полчаса назад
Ныне художником может быть каждый желающий.Вышел яйца (грудь)засветил и ты художник!

Таких в "Кащенко" надо к "Наполеонам"
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658
Replicant Broscan 20 минут назад
А их там уже трое: полководец,коньяк и торт.
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39k
Максим Т. Час назад
Очередное педрило
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5k
Vampire 2 часа назад
То что дурку по случаю пандемии на самоизоляцию распустили - это понятно, но кто вам сказал что этот клиент "художник"?
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1k
ss202 2 часа назад
так за яйца бы на мосту подвешался
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732
Martin 2 часа назад
В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео
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193
Виталий Касандров 2 часа назад
Почему очередного долба.ё.ба называют художником. Как бы художники это нечто другое .
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1k
Эдуардо 3 часа назад
Надо было не себя распинать, а тех, против кого направлен протест. Тогда подействовало бы.
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4k
Roman 3 часа назад
Слабак. Постоять на тумбочке много ума не надо.
По рецепту надо висеть на руках на жаре и задыхаться так как грудь растянута. Периодически опираясь на вбитый в ноги гвоздь, чтобы подышать. И так пока добрый человек копьём не заколет.
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5k
vitenok 3 часа назад
Интересные новости прям кучно пошли... в Нигерии пенисы украли, у нас вот это...
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−92
Лермонтов 4 часа назад
Молодец мужик. Не ссыт.
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5k
vitenok Лермонтов 3 часа назад
Да не, который раньше был, ну яйца который прибивал, позатейливее будет. Вот тогда было настоящее искусство, а это так, жалкое подражание.
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3k
AMD vitenok 2 часа назад
Не, тогда было соответствие Кровавому Путинскому режиму - когда кровь текла с яиц на красную площадь, а теперь что?
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13k
vikklu 6 часов назад
А чё он гвоздями себя не прибил? Хайпать, так уже по-настоящему.
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1k
rezus_44 vikklu 19 минут назад
Видимо идиот но не настолько ))) Больно понимаешь ли )))
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2k
VL 6 часов назад
ДБ
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487
X Æ A-12 7 часов назад
Лучше бы яйца гвоздями к асфальту прибил.
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2k
Дарвин и аморальная премия X Æ A-12 5 часов назад
Вам нравится прибивать яйца гвоздями к асфальту?
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487
X Æ A-12 Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
павленскому нравитца.
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5k
vitenok Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Истрию современного российского искусства знать надо. А ещё интеллигент называется.
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18k
shevanez 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Шурум-бурум 7 часов назад
очередной сумасшедший жид
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
очередной сумасшедший жид з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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4k
Roman Шурум-бурум 3 часа назад
Жид по-русски в 19-м веке - поляк.
А сегодня это слово-маркер по которому легко опознаются мудаки.
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7k
Шурум-бурум Roman Полчаса назад
мудаки легко опознаются по невежеству, которое они демонстрируют в своих комментариях
и, главное, эти мудаки сегодня не умеют пользоваться интернетом
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2k
Urlauber 7 часов назад
Почему не дали закончить (ся) ему?
Его с креста надо сразу в кресты... задолбали придурки подобные
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