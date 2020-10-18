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Сова, сидящая на борту американского вертолета

Сова, сидящая на борту американского вертолета (1 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   короткопост   птица   сова   фото   
214
1
Сеть облетел снимок совы, сидящей на борту американского вертолета. Птица залетела в кабину, когда тот был в воздухе и тушил пожар над калифорнийскими округами Фресно и Медера, сообщает UPI.

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Метки: Одно фото   короткопост   птица   сова   фото   
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3  комментария
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Я так понимаю вертушка теперь принадлежит это сове?
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6k
Пафнутий 36 минут назад
В поисках Гарри Поттера.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Как нисходящий поток от винта, удерживающий в воздухе тонны металла, не сдул и не покалечил птицу на ее пути в кабину и обратно?
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