Сова, сидящая на борту американского вертолета

Сфотографировавший сову пилот чартерной компании Sky Aviation по имени Дэн Альпинер забеспокоился, что птица начнет летать по кабине. Но сова спокойно просидела на одном месте несколько минут, а затем вылетела в окно.



В результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии уже выгорело более 1,6 млн гектаров территории штата. Погиб 31 человек, огонь уничтожил более 8,7 тысяч зданий.