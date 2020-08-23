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Люди тестируют баллончики с краской прямо на полу магазина

Люди тестируют баллончики с краской прямо на полу магазина (2 фото)

Автор:
23 августа 2020 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   в мире   короткопост   краска   люди   магазин   пол   фото   
779
2
Видимо кто-то попробовал, а остальные подумали что так и надо.

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Метки: Одно фото   в мире   короткопост   краска   люди   магазин   пол   фото   
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10  комментариев
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Поставили бы специальный стенд.
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Yury Siniauski Минуту назад
Странные люди. Наверное это разрешил владелец магазина. Таким способом привлекают клиентов )))
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71k
Обходчик. 24 минуты назад
Для того чтобы понять поступки надо знать менталитет.. Нельзя подходить с нашим менталитетом к поступкам другой нации.. Тем более за вонючий баллончик с краской отдать 12$ и не проверить его..
Для того чтобы понять поступки надо знать менталитет.. Нельзя подходить с нашим менталитетом к поступкам другой нации.. Тем более за вонючий баллончик с краской отдать 12$ и не проверить его..
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29
Крендель Краковский Полчаса назад
Дебилы продованы.Повесьте картонки и постелите на пол...
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76
Nane First NameLast Час назад
Боюсь представить, что творится рядом со стеллажами болгарок и перфораторов)))
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5k
Elena Ki Nane First NameLast 5 минут назад
А Практикере в отделе с пилами и дрелями стоит на кОзлах бревно. Можно подойти и проверить любой деревообрабатывающий инструмент.
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11k
робт Час назад
судя по преобладанию голубого... все таки 3.14дорасы

судя по преобладанию голубого... все таки 3.14дорасы
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25k
Игорь 2 часа назад
Сцука! Ну как может придти в голову представителю Хомо (иногда даже) Сапиенс вот такое? Вояджеры покинули Солнечную систему. Хаббл заглядывает на границу видимой Вселенной. А представители того же вида что это придумали и сконструировали пробуют краски и фломастеры тут же на стеллажах.

Скотство это не по паспорту, скотство - это по поведению в таких вот безобидных ситуациях.
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23k
parallax 2 часа назад
Это безмозглые поклонники граффити.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Сколько у нас в магазины не ходил и такого не было. Балончики обычно запечатаны.
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Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей 20 невероятных работ с конкурса на лучшую фотографию в красном цвете 20 невероятных работ с конкурса на лучшую фотографию в красном цвете Эти люди просто пришли за покупками в американский супермаркет Walmart Эти люди просто пришли за покупками в американский супермаркет Walmart В Петербурге из-за неправильной стяжки полов и ржавой балки провалился пол в супермаркете В Петербурге из-за неправильной стяжки полов и ржавой балки провалился пол в супермаркете Эти люди просто пришли за покупками в американский супермаркет Walmart Эти люди просто пришли за покупками в американский супермаркет Walmart Клиенты строймаркета устроили борьбу за краску Клиенты строймаркета устроили борьбу за краску
Miralanim

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