Люди тестируют баллончики с краской прямо на полу магазина

Видимо кто-то попробовал, а остальные подумали что так и надо.
А тут проверяли маркеры, фломастеры и ручки на стене
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Скотство это не по паспорту, скотство - это по поведению в таких вот безобидных ситуациях.