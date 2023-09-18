Араму Муру – перуанский портал в иную реальность

Высота импровизированной двери составляет 2, а ширина целых 7 метров. А по центру есть углубление, которое как будто запечатано с внутренней стороны скалы. Что примечательно, местность совершенно дикая, то есть никаких остатков древнего города, поселения или других признаков цивилизации в Хаяу Марка нет.

Аналогичные объекты находили в Перу и до этого. Это, к примеру, портал Наупа Хуака. Сходство подтверждает, что объект всё же завершён, а не является древним недостроем. Но какова тогда функциональная нагрузка Араму Муру? Ответ на этот вопрос частично скрыт в местных легендах.