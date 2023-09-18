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Араму Муру – перуанский портал в иную реальность

Араму Муру – перуанский портал в иную реальность

Автор:
18 сентября 2023 12:20
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Араму Муру   Жрец   Загадка   Перу   дверь   знание   континент   легенда   портал   проход   
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Перу – одно из самых загадочных государств мира, ведь это территория, где существовала высокоразвитая империя инков. И отголоски древних цивилизаций иногда дают о себе знать и в наши дни.

Такой относительно недавней находкой стал портал в окрестностях города Пуно – своего рода проход Араму Муру, который также называют вратами богов из Хаяу Марка (по названию горного  региона, где он был обнаружен).

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Вход по виду похож на гигантские ворота, которые с огромной тщательностью начали пробивать в скале. Но потом работе что-то помешало, и она осталась незавершённой.

Высота импровизированной двери составляет 2, а ширина целых 7 метров. А по центру есть углубление, которое как будто запечатано с внутренней стороны скалы. Что примечательно, местность совершенно дикая, то есть никаких остатков древнего города, поселения или других признаков цивилизации в Хаяу Марка нет.

Аналогичные объекты находили в Перу и до этого. Это, к примеру, портал Наупа Хуака. Сходство подтверждает, что объект всё же завершён, а не является древним недостроем. Но какова тогда функциональная нагрузка Араму Муру? Ответ на этот вопрос частично скрыт в местных легендах.

Жители Перу верят, что боги могут посещать наш мир, когда им вздумается. Могут оставаться невидимыми или показываться людям в виде размытых фигур и светящихся шаров. И местом прохода как раз является Араму Муру и другие аналогичные сооружения.

Иногда на ту сторону удаётся пробраться и простым смертным. Но вернуться домой им уже не суждено – смельчаки навсегда остаются в другом мире. Жители округи верят, что пропавшим в окрестностях людям улыбнулась удача. И они смогли пройти на ту сторону, чтобы познать вечную безграничную благодать.

В Перу есть легенда, что после прихода конкистадоров один шаман инков укрылся в горах, а потом пробрался к вратам, вставил в расщелину золотой диск, который открыл проход между мирами, и исчез в тоннеле. Примечательно, что учёные косвенно подтвердили эту легенду: в проёме действительно есть отверстие, в которое можно вставить плоский округлый предмет.

Эзотерики считают, что портал – это проход на затерянный континент Пацифида, который упоминается в мифологии разных народов. И некогда между всеми материками Земли существовали такие порталы-проходы, с помощью которых жрецы поддерживали связь друг с другом.

Их уже современные последователи продолжают традиции, собираясь пару раз в месяц у портала на сеанс коллективной молитвы. После погружения в транс общаются с духами предков. На разные темы, но касаемо истинной функции Араму Муру никакой информации те не предоставляют. Видимо, человечество ещё не достигло того уровня развития, чтобы получить эту информацию и распорядиться ею во благо.

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Метки: Араму Муру   Жрец   Загадка   Перу   дверь   знание   континент   легенда   портал   проход   
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Дмитрий Байков 8 минут назад
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