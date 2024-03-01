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Наехал на люк и сильно повредил автомобиль

Наехал на люк и сильно повредил автомобиль

Автор:
01 марта 2024 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   канализация   люк   машина   
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ДТП произошло на перекрестке улиц Сурикова и Ленина в Красноярске. Легковой автомобиль наехал на люк, остался без бампера, радиаторов и с повреждённым двигателем. Также у легковушки открылся капот. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   канализация   люк   машина   
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3  комментария
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Херанука Паибалу 55 минут назад
вполне может оказаться, что ремонт нерентабелен
срочно вызывать дпс, фиксировать дтп, находить хозяина неисправного люка, и подавать в суд
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