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Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге

Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дтп   екатеринбург   забег   навстречу судьбе   простыня   
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Водитель авто заметил босую девицу и успел среагировать.

Дорожное проишествие произошло в Екатеринбурге вечером 6 марта на ул. Машиностроителей, у трамвайного кольца рядом с Рождественской церковью. На проезжую часть внезапно выбежала босая девушка, которая попыталась пересечь дорогу, но поскользнулась и упала под машину.


По счастью, водитель темной Lada успел затормозить, и – судя по всему – женщину не задело, а если они и получила травмы, то не слишком серьезные. Момент забега наяды попал на видео.


Екатеринбуржцы в комментариях к видео выдвинули разные версии случившегося. Кто-то пожалел пострадавшую, другие иронично заметили, что весенние обострения еще никто не отменял.


Т.к. ф ГИБДД информация о ДТП не поступала, некоторые жители города предположили, что авария была постановкой.


Однако в правоохранительных органах заверили, что в любом случае проведут проверку инцидента.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   видео   дтп   екатеринбург   забег   навстречу судьбе   простыня   
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7  комментариев
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17k
homerchik 50 минут назад
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Hallo FreeSpace 14 минут назад
безгранична глупость человеческая ...
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СпящийКрасавец 24 минуты назад
Боровкова видимо тоже из сауны от кого то убегала.
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Serg2001 Полчаса назад
Мочалку дома забыла...
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408
Copycat 57 минут назад
Весело у вас там в ЕКБ) и часто так?
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