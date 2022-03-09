Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге

Дорожное проишествие произошло в Екатеринбурге вечером 6 марта на ул. Машиностроителей, у трамвайного кольца рядом с Рождественской церковью. На проезжую часть внезапно выбежала босая девушка, которая попыталась пересечь дорогу, но поскользнулась и упала под машину.

По счастью, водитель темной Lada успел затормозить, и – судя по всему – женщину не задело, а если они и получила травмы, то не слишком серьезные. Момент забега наяды попал на видео.