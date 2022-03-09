Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге

Водитель авто заметил босую девицу и успел среагировать.
Дорожное проишествие произошло в Екатеринбурге вечером 6 марта на ул. Машиностроителей, у трамвайного кольца рядом с Рождественской церковью. На проезжую часть внезапно выбежала босая девушка, которая попыталась пересечь дорогу, но поскользнулась и упала под машину.
По счастью, водитель темной Lada успел затормозить, и – судя по всему – женщину не задело, а если они и получила травмы, то не слишком серьезные. Момент забега наяды попал на видео.
Осторожно! Сцена ДТП
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Екатеринбуржцы в комментариях к видео выдвинули разные версии случившегося. Кто-то пожалел пострадавшую, другие иронично заметили, что весенние обострения еще никто не отменял.
Т.к. ф ГИБДД информация о ДТП не поступала, некоторые жители города предположили, что авария была постановкой.
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АНТИФИШКИ
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