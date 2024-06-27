FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13156 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

Автор:
27 июня 2024 06:46
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Прикол   Юмор   женщина   люди   масло   мужчина   
2574
1
1

Некоторые представительницы прекрасного пола считают, что современная женщина прекрасно справится со многими задачами без помощи и совета мужчин. "Да кому нужны эти мужики!" - сказала героиня ролика и залила вместо масла... впрочем, смотрите сами.

Мужики всё-таки нужны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   женщина   люди   масло   мужчина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Голос Вселенной 24 минуты назад
Женщина просто привезла авто с жалобой, что не работает стеклоомыватель. А чувак в сервисе начал сливать, внезапно, - МАСЛО из двигателя. Причем, стеклоомывайка такая чистая выливается. Если двиг хотя бы завести с такой смесью, получится эмульсия.
Постановой попахивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max Полчаса назад
Немного не в тему, но близко. (есть мат)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
эмосурикат прямоползающий 57 минут назад
я очень сильно сомневаюсь, что все мужики в курсе как устроен двигатель автомобиля, а иметь тупость не прочитать надпись oil на крышке, тоже от пола не зависит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Сергей Борисович эмосурикат прямоползающий 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Д 57 минут назад
а в омыватель масло налито ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Юрий Час назад
Ну, а чё? Промыла двигатель....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Вадим Час назад
Женщины и техника несовместимы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Slonyash Час назад
Она двигатель не запускала, иначе бы там эмульсия образовалась. А так омывайка на основе воды тяжелее масла и она плавно опустилась в поддон. Скорее всего ничего страшного не будет. Возможно даже видео постановочное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят».
Куча баб, которые без мужика никак.
Ну а кому не нужны и в рот им ноги, пусть сами живут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3317 постов (3202 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

985667



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями
Набирающие популярность в сообществах
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#авария#история#Ynews#конфликт#полиция#забавно#теракт
#в мире#интересно#Китай#истории#новости#факты#фильм#Дагестан#Пёс#маразм
#животные#Юмор#позитив#кино#улыбнуло#Прикол#собака#машина#дети#птица
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Столько женатых развелось: с юмором о бывших, которые никак не успокоятся Столько женатых развелось: с юмором о бывших, которые никак не успокоятся Приступ эпилепсии и комары: пользователи соцсетей рассказали про свой худший раз Приступ эпилепсии и комары: пользователи соцсетей рассказали про свой худший раз

На что жалуетесь?

Вернуться