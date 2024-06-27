Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

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Некоторые представительницы прекрасного пола считают, что современная женщина прекрасно справится со многими задачами без помощи и совета мужчин. "Да кому нужны эти мужики!" - сказала героиня ролика и залила вместо масла... впрочем, смотрите сами.
Мужики всё-таки нужны.
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Постановой попахивает...
Так не бывает.
Куча баб, которые без мужика никак.
Ну а кому не нужны и в рот им ноги, пусть сами живут