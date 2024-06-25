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Как по всему миру процветает мошенничество с прокатом автомобилей

Как по всему миру процветает мошенничество с прокатом автомобилей

Автор:
25 июня 2024 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: АТО   в мире   водитель   машина   мошенничество   обман   прокат авто   
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В последние года два-три во многих странах аренда машин прекратилась в неприятную для путешественника лотерею, в которой никогда не знаешь, дадут ли тебе машину, а если дадут — на какие деньги ты попадешь.

Далее со слов автора: Началось все в моей истории в 2021 году в аэропорту Базеля в Швейцарии, где я забронировал машину, но мне ее не дали. Сотрудник объяснил, что им требуется исключительно кредитная карта, а у меня дебетовая. Это была компания «Budget». Строго говоря, в ваучере аренды действительно было написано credit card, но так обычно пишут и несмотря на сей факт, я двадцать лет брал машины в самых разных странах. Я им объяснял, что у вас есть стандартная сумма блокировки (авторизации) на случай аварий или штрафов — какая разница, дебетовая карта или кредитная? Но никакие обьяснения не помогли, нет и все. Хорошо еще, что я предварительно оплатил лишь 10% стоимости аренды и не так много потерял.

Второй неприятный эпизод случился в аэропорту Абу-Даби в Эмиратах, где я пару раз брал в прокат машины в прежние годы и проблем не было. Но вдруг мне не дали машину и сказали, что дебетовая карта не подходит, нужна кредитная.

А надо сказать, что в Эмиратах я был в компании с друзьями, у которых кредитная карта была. Поэтому, переоформив договор аренды на другого человека, мы машину все же получили. Компания проката авторизировала 400 евро на случай аварий либо штрафов на кредитной карте моего знакомого. Все казалось стандартным, я проходил подобную процедуру многократно с дебетовой картой. Когда мы вернули машину в целости и сохранности, заблокированная сумма была возвращена назад.

Но затем, ПОЛГОДА спустя, когда мы все давно уже забыли про поездку, прокатная фирма вдруг сняла с его кредитной карты странную сумму в 60 долларов. Мой знакомый даже не сразу заметил, пока еще через неделю они не сняли еще 92 доллара, а еще через неделю еще 117. Тогда он забеспокоился и стал звонить и писать в прокатную фирму, мол, что происходит? Те ответили, что пришли штрафы за превышение скорости в Эмиратах. Мы потребовали прислать нам копии штрафов, но те ничего не прислали и перестали отвечать на мейлы. Пришлось принудительно возвращать снятые деньги через процедуру «черджбек», что было долго и муторно.

Примерно в 2022 году у меня вновь случилась неприятная ситуация с прокатом автомобиля. Дело было в Брюсселе, куда я прилетел на конференцию и мне было удобно взять машину, чтобы оттуда поехать в Гаагу, а затем в Страсбург. Но вдруг мне сказали, что дебетовая карта не подходит. Буквально годом ранее я там же, в Брюсселе, прекрасно брал машину с дебетовой картой и никаких проблем. Но в этот раз мне сказали, что могут конечно пойти мне на встречу и все же дать машину, но вместо 500 евро залога они заблокируют 2800 (две тысячи восемьсот!). Где логика, что за беспредел? Народ, у меня даже столько денег в принципе на карте не было. Конечно же я отказался, оставшись без машины.

А вот вам другая история, не совсем о прокате автомобиля, но косвенно все же с автомоблем связанная. Прошлым летом я был в Калифорнии по правозащитным делам и в городе Сан-Диего друзья сделали мне подарок и оплатили мне две ночи в отличном 5 звездочном отель. Хороший отель, замечательные виды на заливи океан вдали. Все прекрасно, восторг, ничто не предвещало неприятностей. Через какое-то время, наверное месяца через два, когда я уже вернулся в Израиль, друзья из Сан-Диего мне пишут «Саш, а ты к нам с машиной приезжал, парковал ее возле отеля? Тут с кредитной карты списание пришло на 200 долларов за парковку». Нет, говорю, никакой машины не было, я ездил общественным транспортом.

Что оказалось? Отель по умолчанию с каждого гостя снимает определенную сумму за платную парковку автомобиля, даже если у вас нет автомобиля. Они просто используют кредитную карту, с которой вы оплатили проживание. Если же у вас по факту нет машины, то вы должны им ЗАРАНЕЕ сообщить, либо уже потом просить их вернуть деньги. Ну что за хамство? Деньги в итоге удалось вернуть, но неприятный осадок остался.

Так вот, такие «фокусы» невозможны с дебетовой картой, а только с кредитной. После коронавируса подобного мошенничества в мире стало очень много, жульничают все, начиная от фешенебельных отелей и заканчивая фирмами проката автомобилей.

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Метки: АТО   в мире   водитель   машина   мошенничество   обман   прокат авто   
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Kostick Полчаса назад
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Харон ( Χάρων) Минуту назад
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Харон ( Χάρων) 2 минуты назад
dzen.ru???????
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