Как по всему миру процветает мошенничество с прокатом автомобилей

Далее со слов автора: Началось все в моей истории в 2021 году в аэропорту Базеля в Швейцарии, где я забронировал машину, но мне ее не дали. Сотрудник объяснил, что им требуется исключительно кредитная карта, а у меня дебетовая. Это была компания «Budget». Строго говоря, в ваучере аренды действительно было написано credit card, но так обычно пишут и несмотря на сей факт, я двадцать лет брал машины в самых разных странах. Я им объяснял, что у вас есть стандартная сумма блокировки (авторизации) на случай аварий или штрафов — какая разница, дебетовая карта или кредитная? Но никакие обьяснения не помогли, нет и все. Хорошо еще, что я предварительно оплатил лишь 10% стоимости аренды и не так много потерял.

Второй неприятный эпизод случился в аэропорту Абу-Даби в Эмиратах, где я пару раз брал в прокат машины в прежние годы и проблем не было. Но вдруг мне не дали машину и сказали, что дебетовая карта не подходит, нужна кредитная.

А надо сказать, что в Эмиратах я был в компании с друзьями, у которых кредитная карта была. Поэтому, переоформив договор аренды на другого человека, мы машину все же получили. Компания проката авторизировала 400 евро на случай аварий либо штрафов на кредитной карте моего знакомого. Все казалось стандартным, я проходил подобную процедуру многократно с дебетовой картой. Когда мы вернули машину в целости и сохранности, заблокированная сумма была возвращена назад.