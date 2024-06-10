Мошенник выдал себя за больную раком женщину, чтобы получить деньги

Сразу несколько некоммерческих благотворительных организаций в нескольких штатах США пострадали от действий 69-летнего Тимоти Бартлетта.
Эти организации оказывали финансовую поддержу онкологическим больным, и они перечислили крупные суммы на счёт некоей Салли Холмс, которая якобы страдала от рака молочной железы. Каково же было негодование благотворителей, когда выяснилось, что никакой Салли не существует, и все они стали жертвами мошеннической схемы, придуманной и провёрнутой преступным Тимоти.
Мужчину удалось выследить и арестовать, после чего ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Майк Читвуд, шериф округа Волусия (Флорида, США), рассказал, что за свою карьеру он видел достаточно морально предосудительных афер, но эта — худшая.
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