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Мошенник выдал себя за больную раком женщину, чтобы получить деньги

Мошенник выдал себя за больную раком женщину, чтобы получить деньги

Автор:
10 июня 2024 09:49
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   в мире   люди   мошенничество   обман   фото   
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Сразу несколько некоммерческих благотворительных организаций в нескольких штатах США пострадали от действий 69-летнего Тимоти Бартлетта.

Эти организации оказывали финансовую поддержу онкологическим больным, и они перечислили крупные суммы на счёт некоей Салли Холмс, которая якобы страдала от рака молочной железы. Каково же было негодование благотворителей, когда выяснилось, что никакой Салли не существует, и все они стали жертвами мошеннической схемы, придуманной и провёрнутой преступным Тимоти.


Мужчину удалось выследить и арестовать, после чего ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Майк Читвуд, шериф округа Волусия (Флорида, США), рассказал, что за свою карьеру он видел достаточно морально предосудительных афер, но эта — худшая.



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Метки: Видео   в мире   люди   мошенничество   обман   фото   
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Terracotka
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