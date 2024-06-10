Мошенник выдал себя за больную раком женщину, чтобы получить деньги

Эти организации оказывали финансовую поддержу онкологическим больным, и они перечислили крупные суммы на счёт некоей Салли Холмс, которая якобы страдала от рака молочной железы. Каково же было негодование благотворителей, когда выяснилось, что никакой Салли не существует, и все они стали жертвами мошеннической схемы, придуманной и провёрнутой преступным Тимоти.



