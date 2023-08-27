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В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей

В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей

Автор:
27 августа 2023 09:33
Сообщество : Мошенничество
Метки: бон джови   в мире   знаменитости   история   люди   мошенничество   обман   
952
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32-летняя жительница Зеленограда стала жертвой мошенничества. Злоумышленник притворился автором мирового хита It's My Life.

Жительница Зеленограда, Настя, оказалась втянутой в невероятную историю, когда ей написал сам Джон Бон Джови. В течение трех месяцев они общались в социальных сетях, и Настя была полностью уверена, что это настоящая звезда. Они разговаривали о музыке, жизни и даже о возможной встрече.


Однако, судьба преподнесла ей неприятный сюрприз. Оказалось, что человек с аватаркой Джона Бон Джови был аферистом, который использовал имя рок-звезды для обмана доверчивых людей. Именно он попросил Настю перевести ему 1,5 миллиона рублей, сообщает ТГ-канал База.


И вот уже Джон предлагает Насте купить секретную VIP-карту для прохода на любые концерты. Всего за 150 000 рублей. От такого подгона девушка отказаться не могла и сразу перевела американской рок-звезде деньги на его российскую карту.


Пока VIP-карта Джона шла из США, он отправился в увлекательное турне по прекрасной Австралии. Но, как ни странно, в самый неподходящий момент, ему стали известны проблемы его дочери. Казалось бы, ситуация уже достаточно сложная, но когда Джон попытался использовать свои карты VISA и Mastercard, они почему-то отказались работать. Безусловно, это был настоящий удар для звезды.

Он был в отчаянии и не знал, что делать. В такой ситуации он решил обратиться за помощью к своей самой преданной фанатке - Насте. Он объяснил ей ситуацию и умолял отправить ему еще деньги на самую надежную и стабильную в мире российскую карту. Настя, несмотря на все предыдущие обманы, решила поверить своей любимой звезде и помочь ему. Она знала, что это последний шанс помочь Джону и решила пойти на все, чтобы его поддержать.


Настя перевела ему еще 276 000 рублей, надеясь, что теперь все будет хорошо. Она мечтала о том, чтобы помощь, которую она оказала своей идолу, изменила его жизнь и помогла ему преодолеть все трудности.


Однако, после этого Настя больше не получала никаких сообщений от Джона Бон Джови. Она поняла, что снова стала жертвой мошенничества и потеряла все свои сбережения. Это был удар еще более сильный, чем предыдущий, и Настя была разочарована и опустошена.


Расстроенная и обманутая, Настя решила обратиться в полицию и попытаться найти мошенника. Она надеялась на то, что правосудие восторжествует и ей удастся вернуть свои деньги. Однако, следствие пока не смогло выявить личность афериста, и Настя осталась безнадежно потерянной.

Источник:

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Метки: бон джови   в мире   знаменитости   история   люди   мошенничество   обман   
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10  комментариев
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Уже пора орден "Почётного дол...ба!" учреждать! С обязательным ношением......килограммов на 16. Что б ни минуты не забывали о своей тупости.
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457
Александр Сергеев 5 минут назад
Простите,а это уже осеннее обострение или как? Одна т.п. переводит деньги,чтобы встретиться с Районом Гослингом,другая с Джоном Бонджови. Бабы,вы @б@нулись совсем?!
P.S. А потом,что-то про пенсионеров говорим, которые мошенникам деньги переводят.
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7k
rutt 11 минут назад
У нас в конторе паренёк работал, так он Миле Кунис с каждой зп деньги отправлял, где-то в течении года. Говорил что мы ему завидуем и поэтому говорим что она не настоящая.
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5k
Kozlodoev 16 минут назад
It's her life...
(J. Bon Jovi)
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399
Andrei 16 минут назад
It's her life!
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3k
Feathery 17 минут назад
Какой же там винегрет в голове...
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1k
имя пользователя Полчаса назад
И общались на русском, похоже))))
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283
no. Час назад
на кого бы аватар сменить?
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821
Vergüenza Ajena Час назад
У Джона Бон Джови не нашлось денег на решение проблем???

М-да, не оскудеет страна дураками...
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