В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей

32-летняя жительница Зеленограда стала жертвой мошенничества. Злоумышленник притворился автором мирового хита It's My Life.
Жительница Зеленограда, Настя, оказалась втянутой в невероятную историю, когда ей написал сам Джон Бон Джови. В течение трех месяцев они общались в социальных сетях, и Настя была полностью уверена, что это настоящая звезда. Они разговаривали о музыке, жизни и даже о возможной встрече.
Однако, судьба преподнесла ей неприятный сюрприз. Оказалось, что человек с аватаркой Джона Бон Джови был аферистом, который использовал имя рок-звезды для обмана доверчивых людей. Именно он попросил Настю перевести ему 1,5 миллиона рублей, сообщает ТГ-канал База.
И вот уже Джон предлагает Насте купить секретную VIP-карту для прохода на любые концерты. Всего за 150 000 рублей. От такого подгона девушка отказаться не могла и сразу перевела американской рок-звезде деньги на его российскую карту.
Пока VIP-карта Джона шла из США, он отправился в увлекательное турне по прекрасной Австралии. Но, как ни странно, в самый неподходящий момент, ему стали известны проблемы его дочери. Казалось бы, ситуация уже достаточно сложная, но когда Джон попытался использовать свои карты VISA и Mastercard, они почему-то отказались работать. Безусловно, это был настоящий удар для звезды.
Он был в отчаянии и не знал, что делать. В такой ситуации он решил обратиться за помощью к своей самой преданной фанатке - Насте. Он объяснил ей ситуацию и умолял отправить ему еще деньги на самую надежную и стабильную в мире российскую карту. Настя, несмотря на все предыдущие обманы, решила поверить своей любимой звезде и помочь ему. Она знала, что это последний шанс помочь Джону и решила пойти на все, чтобы его поддержать.
Настя перевела ему еще 276 000 рублей, надеясь, что теперь все будет хорошо. Она мечтала о том, чтобы помощь, которую она оказала своей идолу, изменила его жизнь и помогла ему преодолеть все трудности.
Однако, после этого Настя больше не получала никаких сообщений от Джона Бон Джови. Она поняла, что снова стала жертвой мошенничества и потеряла все свои сбережения. Это был удар еще более сильный, чем предыдущий, и Настя была разочарована и опустошена.
Расстроенная и обманутая, Настя решила обратиться в полицию и попытаться найти мошенника. Она надеялась на то, что правосудие восторжествует и ей удастся вернуть свои деньги. Однако, следствие пока не смогло выявить личность афериста, и Настя осталась безнадежно потерянной.
Источник:
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P.S. А потом,что-то про пенсионеров говорим, которые мошенникам деньги переводят.
(J. Bon Jovi)
М-да, не оскудеет страна дураками...