В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей

Жительница Зеленограда, Настя, оказалась втянутой в невероятную историю, когда ей написал сам Джон Бон Джови. В течение трех месяцев они общались в социальных сетях, и Настя была полностью уверена, что это настоящая звезда. Они разговаривали о музыке, жизни и даже о возможной встрече.

Однако, судьба преподнесла ей неприятный сюрприз. Оказалось, что человек с аватаркой Джона Бон Джови был аферистом, который использовал имя рок-звезды для обмана доверчивых людей. Именно он попросил Настю перевести ему 1,5 миллиона рублей, сообщает ТГ-канал База.

И вот уже Джон предлагает Насте купить секретную VIP-карту для прохода на любые концерты. Всего за 150 000 рублей. От такого подгона девушка отказаться не могла и сразу перевела американской рок-звезде деньги на его российскую карту.

Пока VIP-карта Джона шла из США, он отправился в увлекательное турне по прекрасной Австралии. Но, как ни странно, в самый неподходящий момент, ему стали известны проблемы его дочери. Казалось бы, ситуация уже достаточно сложная, но когда Джон попытался использовать свои карты VISA и Mastercard, они почему-то отказались работать. Безусловно, это был настоящий удар для звезды.