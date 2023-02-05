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Девушка солгала, что больна раком, и получила $37 тысяч от добрых людей

Девушка солгала, что больна раком, и получила $37 тысяч от добрых людей

Автор:
05 февраля 2023 09:36
Сообщество : Мошенничество
Метки: Мэдисон Руссо   болезнь   в мире   история   люди   мошенничество   обман   рак   
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19-летнюю студентку колледжа штата Айовы, США, арестовали по обвинению в краже. Мэдисон Руссо претворялась, что у нее рак и собирала пожертвования, ведя страничку в TikTok.

Знакомьтесь, это Мэдисон Русо. И у нее рак и опухоль на позвоночнике «размером с футбольный мяч». По крайней мере так Мэдди говорила своим подписчикам в TikTok.

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19-летняя студентка завела аккаунт в TikTok в октябре 2022-го и сразу же рассказала подписчикам, что у нее диагностировали лейкемию и рак поджелудочной железы.

Мэдди даже дала интервью местной газете, в котором рассказала о своей трагедии.

Она утверждала журналистам, что ей диагностировали острый лимфобластный лейкоз, рак поджелудочной железы II стадии и «опухоль размером с футбольный мяч», которая растет у нее на позвоночнике.


На GoFundMe Руссо успела собрать 37 тыс. долларов

Кроме GoFundMe студентка принимала пожертвования от  предприятий, некоммерческих организаций, школьных округов и частных лиц.

Но удача не долго была на стороне Мэдисон. 23 января ее арестовали прямо на занятиях в колледже.


Полиция провела медицинское обследование Мэдисон и никаких диагнозов у нее не обнаружила

Помимо этого, у студентки нашли лекарства, стержень для инъекций, парик и таблетки от тошноты, которые были выписаны на имя родственника.

Пока Мэдисон Руссо выпустили под залог в 10 тыс. долларов. 


Источник:

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Метки: Мэдисон Руссо   болезнь   в мире   история   люди   мошенничество   обман   рак   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какая претвора!
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4k
Vlamir Минуту назад
Судя по фото - опухоль у нее действительно есть, но не сзади, а спереди!
И не одна а две! Ну, конечно, не с футбольный мяч, а поменьше!
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6k
newegg Час назад
Дура. Мало того что заставят вернуть деньги и штрафанут, так ещё и на приличную работу никто не возьмет с такой историей.
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3k
Похаб Стебаныч 2 часа назад
Боюсь спросить: "стержень для инъекций" это что?
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96k
parallax 2 часа назад
Очтаётся пожелать, чтобы она по настоящему заболела онкоболезнью.
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