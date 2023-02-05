Девушка солгала, что больна раком, и получила $37 тысяч от добрых людей

19-летнюю студентку колледжа штата Айовы, США, арестовали по обвинению в краже. Мэдисон Руссо претворялась, что у нее рак и собирала пожертвования, ведя страничку в TikTok.
Знакомьтесь, это Мэдисон Русо. И у нее рак и опухоль на позвоночнике «размером с футбольный мяч». По крайней мере так Мэдди говорила своим подписчикам в TikTok.
19-летняя студентка завела аккаунт в TikTok в октябре 2022-го и сразу же рассказала подписчикам, что у нее диагностировали лейкемию и рак поджелудочной железы.
Мэдди даже дала интервью местной газете, в котором рассказала о своей трагедии.
Она утверждала журналистам, что ей диагностировали острый лимфобластный лейкоз, рак поджелудочной железы II стадии и «опухоль размером с футбольный мяч», которая растет у нее на позвоночнике.
На GoFundMe Руссо успела собрать 37 тыс. долларов
Кроме GoFundMe студентка принимала пожертвования от предприятий, некоммерческих организаций, школьных округов и частных лиц.
Но удача не долго была на стороне Мэдисон. 23 января ее арестовали прямо на занятиях в колледже.
Полиция провела медицинское обследование Мэдисон и никаких диагнозов у нее не обнаружила
Помимо этого, у студентки нашли лекарства, стержень для инъекций, парик и таблетки от тошноты, которые были выписаны на имя родственника.
Пока Мэдисон Руссо выпустили под залог в 10 тыс. долларов.
Источник:
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И не одна а две! Ну, конечно, не с футбольный мяч, а поменьше!