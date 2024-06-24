В Москве электробус снёс столб и перевернулся

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В Москве электробус снёс столб и завалился на бок на пешеходном переходе. К счастью, пассажиров в салоне не было.
Автобус устал и прилёг отдохнуть на Лухмановской улице.
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Соответственно центр тяжести сильно смещён вверх, тем более при отсутствии пассажиров. Так что я нифига не удивлён...
уложить 63 млн - на каждому дано((