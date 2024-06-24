FISHKINET
Сообщество Аварии 8145 постов • 569 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Москве электробус снёс столб и перевернулся

В Москве электробус снёс столб и перевернулся

Автор:
24 июня 2024 08:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   Россия   инцидент   электробус   
1009
1
1

В Москве электробус снёс столб и завалился на бок на пешеходном переходе. К счастью, пассажиров в салоне не было.

Автобус устал и прилёг отдохнуть на Лухмановской улице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Москва   Россия   инцидент   электробус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93
Евгений 55 минут назад
не электробус, а «это электробус»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий Полчаса назад
Рафик ганяль сильна, как на ишака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov Час назад
У этой электро-байды аккумуляторы на крыше.
Соответственно центр тяжести сильно смещён вверх, тем более при отсутствии пассажиров. Так что я нифига не удивлён...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский Час назад
Ценный специалист?
уложить 63 млн - на каждому дано((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4053 поста (4048 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Набирающие популярность в сообществах
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Соблюдай правила дорожного движения!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#новости#кошка#инцидент#Китай#СУД#машина
#в мире#история#СССР#люди#Россия#забавно#драка
#животные#интересно#Индия#полиция#Подмосковье#Жизнь#факты
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников В&nbsp;Москве на&nbsp;линию вышел 1000-й электробус В Москве на линию вышел 1000-й электробус Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠ Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠ Где хранят и как обслуживают электробусы. Всё об устройстве электробусного парка Где хранят и как обслуживают электробусы. Всё об устройстве электробусного парка Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми Снёс стоячий автомобиль вместе с людьми КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться