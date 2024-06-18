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Спасение водителя из упавшего в реку автомобиля

Спасение водителя из упавшего в реку автомобиля

Автор:
18 июня 2024 07:25
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   Спасение   в мире   люди   река   
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В китайском городе Чэнду водитель не справился с управлением и врезался в заграждение, после чего транспортное средство упало в реку. Очевидцы бросились на помощь мужчине.

Местный житель Цзяо Дайинь, проходя мимо, заметил опасную ситуацию и действовал быстро. Он сбросил одежду, схватил спасательный круг и нырнул в бурную реку. Затем к молодому человеку присоединился ещё один обеспокоенный гражданин Ван Хуэй. Вооружившись большим камнем, он прыгнул в реку и поплыл к машине. Проявив координацию и храбрость, спасатели после нескольких попыток разбили окно машины и вытащили водителя. Совместными усилиями они пытались доплыть до берега, но столкнулись с новыми трудностями при перемещении по скользкому наклонному берегу реки Цзинь. К счастью, другие прохожие образовали живую цепь и совместными усилиями успешно доставили всех в безопасное место на суше. После медицинского осмотра спасённый водитель выразил искреннюю благодарность Цзяо Дайину, Ван Хуэю и всем, кто участвовал в спасательной операции.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   в мире   люди   река   
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Krasin
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