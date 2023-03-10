Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя

Дикий журавль, найденный раненым в поле в Индии, обрел друга в лице своего спасителя после того, как гигантскую птицу вылечили.
Мохаммад Ариф год назад нашел раненого журавля-саруса на своем поле в штате Уттар-Прадеш, Индия, забрал истекающую кровью птицу домой и ухаживал за ней с помощью домашних средств.
После замечательного выздоровления от рук своего доброго спасителя мистер Ариф ожидал, что журавль вернется в дикую природу, но вместо этого пара стала неразлучной.
Мистер Ариф опубликовал в социальных сетях несколько видеороликов со своим новым крылатым другом, на которых видно, как он едет на своем мотоцикле, а верный журавль с поразительно красной головой летит позади него.
Видео:
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