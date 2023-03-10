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Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя

Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя

Автор:
10 марта 2023 09:16
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   журавль   история   люди   птица   спасение   фото   
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Дикий журавль, найденный раненым в поле в Индии, обрел друга в лице своего спасителя после того, как гигантскую птицу вылечили.



Мохаммад Ариф год назад нашел раненого журавля-саруса на своем поле в штате Уттар-Прадеш, Индия, забрал истекающую кровью птицу домой и ухаживал за ней с помощью домашних средств.

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После замечательного выздоровления от рук своего доброго спасителя мистер Ариф ожидал, что журавль вернется в дикую природу, но вместо этого пара стала неразлучной.

Мистер Ариф опубликовал в социальных сетях несколько видеороликов со своим новым крылатым другом, на которых видно, как он едет на своем мотоцикле, а верный журавль с поразительно красной головой летит позади него.

Видео:

Источник:

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Метки: в мире   видео   журавль   история   люди   птица   спасение   фото   
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3  комментария
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6k
hhwost Час назад
спас? вот и корми теперь.
обычное дело...
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42k
Игорь Полчаса назад
Видел я близкое знакомство журавлиного клина с Ан-24, идущим на посадку. Прямого столкновения не было, но напором воздуха птиц сильно раскидало. Одного поломало так, что он на землю упал. Насмерть.
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2k
Thyme Полчаса назад
Конечно, жратва халявная, хищников не надо бояться. Нафиг эту свободу.
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