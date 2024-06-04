Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД

Пара видеороликов с мотоциклистами, которые не нарушали ПДД, но уехали в больницу и морг. Виной всему водители, которые их не заметили и не пропустили.

0 По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем Опель Мерива, напротив дома № 50 по улице Набережная 62-й Армии не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом Кавасаки, которым управлял 45-летний мужчина. Удар был такой силы, что легковушку развернуло на 90 градусов. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.

Во втором видео 64-летний водитель Рено решил развернуться на Кубинской улице в Петербурге. Этот маневр стоил жизни мотоциклисту. 2024-06-04T11:11:58+03:00 Пропустить Во втором видео 64-летний водитель Рено решил развернуться на Кубинской улице в Петербурге. Этот маневр стоил жизни мотоциклисту.

Пара видеороликов с мотоциклистами, которые не нарушали ПДД, но уехали в больницу и морг. Виной всему водители, которые их не заметили и не пропустили. 2024-06-04T11:11:58+03:00 Пропустить

0

0