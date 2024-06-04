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Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД

Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД

Автор:
04 июня 2024 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Пара видеороликов с мотоциклистами, которые не нарушали ПДД, но уехали в больницу и морг. Виной всему водители, которые их не заметили и не пропустили.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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19  комментариев
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Андрей Час назад
виной всего пуля которая литит с мыслями идущие насмерть приветствуют тебя господи!
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2k
ssdeep 15 минут назад
Но ведь он всё видел, они оба ехали не быстро, и можно было притормозить мотоциклисту, ведь масса не на его стороне! а так да, один не убедился, другой уперся, в итоге ДТП с кульбитом!
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1k
Uganda Полчаса назад
Стоят байкеры возле своих мотоциклов. Все длинноволосые. В черных кожаных куртках-косухах. Пьют пиво . слушают тяжелый рок. К ним подьезжает спортивный мотоцикл. Парень в яркой спортивной экипировке. Мотоцикл рычит. Мощный. Спортивный. Парень слезает с мотоцикла - подходит к байкерам и говорит.
- Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не
дружим. не общаемся. Давайте типа дружить.. А байкеры ему отвечают:
- А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые.. .
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2k
Александр Шевченко Полчаса назад
Хз для меня мотоцикл был нужен только если ехать в лес км за 30 +, погонять в юности быстро прошло. Да и то мотоцикл проиграл велосипеду, в радиусе 15 км его за глаза ни бензина, обслуживание минимальное и доя здоровья полезно.

Р.С. любителям погонять, в длительном промежутке времени шанс встретить такое же отбитое одиночество, стремится к 100 %. Ну и банально не повезло никто не отменял.

Р.С.С. общественный транспорт нынче просто шикарен, пользуйтесь.
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12k
Дмитрий 48 минут назад
Минус полтора!
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40k
Андрей Иванов Час назад
В наше время ездить на мотоцикле в городах и по основным трассам - это идиотизм. За рулём полно придурков, купивших права. И соблюдай ты все правила и являйся ты хоть Джакомо Агостини - тебе писец. Рано или поздно. Обычная машина хоть как то даёт защиту и надежду выжить, да и просто более заметна на дороге. А мотоциклисты - смертники.
Есть знакомый врач-хирург, рассказывал, что во время мотосезона очередь на донорские органы уменьшается в 4 раза
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1555 постов (1579 в горячем)

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