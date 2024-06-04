Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД

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Пара видеороликов с мотоциклистами, которые не нарушали ПДД, но уехали в больницу и морг. Виной всему водители, которые их не заметили и не пропустили.
По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем Опель Мерива, напротив дома № 50 по улице Набережная 62-й Армии не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом Кавасаки, которым управлял 45-летний мужчина. Удар был такой силы, что легковушку развернуло на 90 градусов. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.
Во втором видео 64-летний водитель Рено решил развернуться на Кубинской улице в Петербурге. Этот маневр стоил жизни мотоциклисту.
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- Ребят. вот мы мотоциклисты такие же как и вы. Просто ездим быстро. И мотоциклы у нас помощнее да побыстрее. Но мы же все типа байкеры. Почему мы не
дружим. не общаемся. Давайте типа дружить.. А байкеры ему отвечают:
- А что с вами дружить-то. Вас и запоминать смысла нет. Вы каждый год новые.. .
Р.С. любителям погонять, в длительном промежутке времени шанс встретить такое же отбитое одиночество, стремится к 100 %. Ну и банально не повезло никто не отменял.
Р.С.С. общественный транспорт нынче просто шикарен, пользуйтесь.
Если нужно попасть в 3 и более точки и вернуться абратно, то дешевле на своём транспорте.
Есть знакомый врач-хирург, рассказывал, что во время мотосезона очередь на донорские органы уменьшается в 4 раза