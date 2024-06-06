Надеюсь за руль он больше не сядет

В Улан-Удэ на улице Борсоева 27-летний мотоциклист с пассажиром-подростком следовал по Селенгинскому мосту, не справился с управлением и на полном ходу влетел во встречный автомобиль Хонда Фрид. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу.

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В Улан-Удэ на улице Борсоева 27-летний мотоциклист с пассажиром-подростком следовал по Селенгинскому мосту, не справился с управлением и на полном ходу влетел во встречный автомобиль Хонда Фрид. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу. 2024-06-06T09:04:03+03:00 Пропустить

В Улан-Удэ на улице Борсоева 27-летний мотоциклист с пассажиром-подростком следовал по Селенгинскому мосту, не справился с управлением и на полном ходу влетел во встречный автомобиль Хонда Фрид. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу. 2024-06-06T09:04:03+03:00 Пропустить

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