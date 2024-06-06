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Надеюсь за руль он больше не сядет

Надеюсь за руль он больше не сядет

Автор:
06 июня 2024 09:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Улан-Удэ на улице Борсоева 27-летний мотоциклист с пассажиром-подростком следовал по Селенгинскому мосту, не справился с управлением и на полном ходу влетел во встречный автомобиль Хонда Фрид. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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7  комментариев
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80k
Viktor Час назад
Между машин с такой скоростью, просто дебил и, как следствие, закономерный конец!

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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Хрусты - радость трансплантолога.
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0
1k
DuckTales 40 минут назад
Гонял на дачу на выхи, обратил внимание на тотальное засилье питбайков у молодежи школьного возраста... От всей души хочу сказать, родители, вы дебилы !
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1k
Рома Час назад
"Надеюсь за руль он больше не сядет" - мы все надеемся !
Вот лично я как пистанулся (к счастью слегка) с "Явы" в 18 лет , так больше на мацацыкле и не сидел даже пассажиром : урок на всю жизнь.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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