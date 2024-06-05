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Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии

Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии

Автор:
05 июня 2024 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   скрылся с места ДТП   
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На одной из улиц Искитима пьяный водитель автомобиля Тойота Краун врезался в припаркованную Тойоту Марк 2 и протаранил забор, после чего сбежал. Он объявлен в розыск. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   скрылся с места ДТП   
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1  комментарий
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Antonium Полчаса назад
"В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал"

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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1559 постов (1590 в горячем)

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