Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии

На одной из улиц Искитима пьяный водитель автомобиля Тойота Краун врезался в припаркованную Тойоту Марк 2 и протаранил забор, после чего сбежал. Он объявлен в розыск. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

0 Сейчас автомобиль новосибирца помещен на спецстоянку — ему грозит административная ответственность по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся).

На одной из улиц Искитима пьяный водитель автомобиля Тойота Краун врезался в припаркованную Тойоту Марк 2 и протаранил забор, после чего сбежал. Он объявлен в розыск. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. 2024-06-05T09:05:53+03:00 Пропустить

На одной из улиц Искитима пьяный водитель автомобиля Тойота Краун врезался в припаркованную Тойоту Марк 2 и протаранил забор, после чего сбежал. Он объявлен в розыск. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. 2024-06-05T09:05:53+03:00 Пропустить

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