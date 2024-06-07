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В заброшенном гараже Канады нашли 16 похищенных раритетных автомобилей

В заброшенном гараже Канады нашли 16 похищенных раритетных автомобилей

Автор:
07 июня 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   раритет   угон   
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Полиция канадской провинции Онтарио отчиталась об успешном завершении многомесячного расследования по фактам кражи автомобилей. Итогом следствия стал обыск в одном из сараев, в котором нашли сразу 16 ранее похищенных машин. Находка оценивается в 3 миллиона долларов.
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Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   полиция   раритет   угон   
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3  комментария
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Autumn2015 Час назад
Да, американцы активно скупают и как видим - воруют старые авто, восстанавливают и держат в гаражах. Одно время вирусилось видео с действующей стоянки NASA , где сплошь- старые авто на механике. Странно, правда, когда люди могут себе позволить самые новые модели. Или они что-то знают?
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Скептик-материалист 5 минут назад
Автомобили - живые, красивые организмы, со своими характерами. Только не разумные.
Не путать с женщинами )
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Добрый Бабайка
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