В заброшенном гараже Канады нашли 16 похищенных раритетных автомобилей

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Полиция канадской провинции Онтарио отчиталась об успешном завершении многомесячного расследования по фактам кражи автомобилей. Итогом следствия стал обыск в одном из сараев, в котором нашли сразу 16 ранее похищенных машин. Находка оценивается в 3 миллиона долларов.
Первое сообщение об угоне в рамках этого дела канадская полиция получила в конце прошлого года. Не уточняется, принадлежат ли все похищенные автомобили одному владельцу или угонщики собрали своего рода коллекцию.
Полицейские также не приводят подробного списка автомобилей, но на фотографиях можно увидеть, к примеру, старинные Chevrolet Corvette и ранние модели Ford — как в оригинальном состоянии, так и переоборудованные. Машины выглядят запылёнными, но в остальном находятся в хорошем состоянии.
Известно, что по этому делу уже арестованы двое подозреваемых, которым предъявлено сразу несколько обвинений — от кражи транспорта до использования поддельных документов. Сообщается также, что в 2003 году они уже привлекались к ответственности, но тогда отделались штрафами. Полиция обещает продолжать расследование.
Полицейские также не приводят подробного списка автомобилей, но на фотографиях можно увидеть, к примеру, старинные Chevrolet Corvette и ранние модели Ford — как в оригинальном состоянии, так и переоборудованные. Машины выглядят запылёнными, но в остальном находятся в хорошем состоянии.
Известно, что по этому делу уже арестованы двое подозреваемых, которым предъявлено сразу несколько обвинений — от кражи транспорта до использования поддельных документов. Сообщается также, что в 2003 году они уже привлекались к ответственности, но тогда отделались штрафами. Полиция обещает продолжать расследование.
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