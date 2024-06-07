В заброшенном гараже Канады нашли 16 похищенных раритетных автомобилей

Первое сообщение об угоне в рамках этого дела канадская полиция получила в конце прошлого года. Не уточняется, принадлежат ли все похищенные автомобили одному владельцу или угонщики собрали своего рода коллекцию.



Полицейские также не приводят подробного списка автомобилей, но на фотографиях можно увидеть, к примеру, старинные Chevrolet Corvette и ранние модели Ford — как в оригинальном состоянии, так и переоборудованные. Машины выглядят запылёнными, но в остальном находятся в хорошем состоянии.



Известно, что по этому делу уже арестованы двое подозреваемых, которым предъявлено сразу несколько обвинений — от кражи транспорта до использования поддельных документов. Сообщается также, что в 2003 году они уже привлекались к ответственности, но тогда отделались штрафами. Полиция обещает продолжать расследование.