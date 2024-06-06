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Mazda показала новый роторный мотор

Mazda показала новый роторный мотор

Автор:
06 июня 2024 16:45
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   ротор   
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В рамках совместной инициативы трёх японских компаний по выпуску более экологичных двигателей Mazda продемонстрировала новый роторный мотор. Двухсекционный двигатель Ванкеля предназначен для использования в составе гибридной силовой установки, но уже заявлено, что ею со временем могут оснастить некую новую спортивную модель.
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Метки: Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   ротор   
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4  комментария
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4k
Taf Taffus Час назад
Помнится, в роторном двигателе Мазда 7 было 270 прокладок и сальников, что просто невероятно упрощало сборку, обслуживание, диагностику и ремонт двигателя. Надеюсь, в этом поколении двигателя показатель количества прокладок был значительно увеличен, чтобы всем причастным к эксплуатации жизнь малиной не казалась.
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4k
Дмитрий 15 минут назад
А вот кстати "роторные" двигателя оказались тупиковой ветвью.
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4k
Дмитрий 15 минут назад
Мазда в давние времена вообще была новатором и эксперементатором во многом. Еще до того как 4WS подвеска появилась на дорогих моделях мерседеса, она была на серийных машинах далеко не премиум класса у Mazda и у хонды. А еще Mazda производила уникальный двигатель c циклом миллера еще в 1993 серийно в течение 10 лет, который на объем 2.3 выдавал 230лс, у нас кстати с таким двигателем официально они не продавались вроде, но ввозились и помнится в начале 00х купил я такую машинку по цене лады классики без пробега по рф, это была эпоха до "стабильности", когда простой работяга мог себе позволить купить пусть и б.у авто, но не старый и в отличном состояние, а не убитую по нашим дорогам...
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7k
Трям 36 минут назад
А ресурс так и остался... из салона до сервиса доехать?
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Добрый Бабайка
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