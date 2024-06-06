Mazda показала новый роторный мотор

Mazda по-прежнему не собирается давать роторному мотору прямую связь с колёсами, двигатель будет задействован только как генератор энергии для электродвигателей. Однако силовой агрегат нового поколения должен стать значительно более эффективным. В Mazda уверяют, что роторная схема позволит увеличить мощность, сократить объём вредных выбросов и за счёт компактности понизить центр тяжести грядущих гибридов.



Последнее может оказаться существенным преимуществом в случае применения новой установки на спорткарах. Компания официально подтвердила, что обдумывает перспективу выпуска новой модели со спортивным характером, возможно, по следам нашумевшего концепта Iconic SP. Однако пока не уточняется, идёт ли речь о возобновлении линейки RX, или силовую установку с двигателем Ванкеля в составе получит, к примеру, новое поколение семейства MX. В компании добавили, что и концепт, и саму установку можно масштабировать под автомобили разных классов.



Силовой агрегат представлен в рамках совместной кампании Mazda, Subaru и Toyota. Фирмы на днях выступили с декларативным заявлением о планах по созданию более экологичных силовых установок, в том числе ДВС, способных работать на альтернативном топливе: водородном или синтетическом. Прямых заимствований технологий японские автопроизводители не планируют. Mazda уже сделала акцент на двигателях Ванкеля, Toyota собирается выпустить небольшую рядную четвёрку, а Subaru готовит новые оппозитники.



Роторно-поршневые моторы в современном автомобилестроении не устанавливаются, хотя и раньше лишь считанное количество производителей выпускало с ними модели. Экспериментировали и производили небольшими партиями машины Волжский автозавод, немецкий NSU, французский Citroen и Mazda. Японцы сделали автомобилей с такими моторами больше всех и уже не первый год заявляют о возобновлении работ над авто с РПД.