Huawei представил конкурента Audi A8 с ценой от 5,6 миллионов рублей

Размеры седана — 5160×1987×1486 мм при колёсной базе 3050 мм. Утверждается, что он базируется на новой платформе, хотя внешне напоминает большой кроссовер другого бренда — Aito M9. По словам разработчиков, длина салона электрокара составляет 3460 мм, что сопоставимо с показателями флагманов европейских брендов. Кроме того, Stelato S9 должен будет отличаться выдающимися характеристиками обтекаемости, хотя точные данные пока не обнародованы.



Stelato S9 получит два варианта силовых установок: одно- и двухмоторную с агрегатами разработки Huawei. В первом случае двигатель на задней оси будет развивать 309 л. с., во втором для передних колёс добавят 215-сильный мотор.



Заявленный запас хода — до 800 км. Кроме того, Huawei разработала для новинки софт для продвинутого комплекса водительских ассистентов с лидаром и радарами нового поколения, а также операционную систему для мультимедиа.



Салон электроседана пока рассекречен не полностью: на мероприятии продемонстрировали слайд с изображением заднего дивана, который разделён пополам массивным подлокотником со встроенной сенсорной панелью. Открытые продажи Stelato S9 стартуют в августе, ещё до конца года седан должен появиться в странах Европы.



Huawei продолжает наращивать своё присутствие в автомобильной отрасли, хотя предпочитает не заниматься производством автомобилей напрямую. В рамках очередного СП, на этот раз с JAC, концерн рассчитывает вскоре вывести на рынок особо роскошную модель, сопоставимую по уровню премиальности с Rolls-Royce и Maybach. Ожидаемая цена порядка миллиона юаней (12,4 миллиона рублей).