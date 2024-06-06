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Huawei представил конкурента Audi A8 с ценой от 5,6 миллионов рублей

Huawei представил конкурента Audi A8 с ценой от 5,6 миллионов рублей

Автор:
06 июня 2024 17:48
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Huawei   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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В Пекине состоялась церемония открытия приёма заказов на новый премиальный электрокар Stelato S9. Этот бренд создан партнёрством двух концернов — Huawei и BAIC, а седан S9 стал его дебютной моделью. Электрический конкурент Audi A8 и Mercedes-Benz S-класса на старте оценён в диапазоне от 450 тыс. до 550 тыс. юаней (от 5,6 до 6,8 миллионов рублей).
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Метки: Audi   Huawei   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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2  комментария
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92
Patron Полчаса назад
Премиальный автомобиль, в первую очередь, должен выглядеть премиально, а не как кусок мыла, один из десятков других китайских кусков мыла.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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