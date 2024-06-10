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Китайцы недовольны быстрыми обновлениями китайских автомобилей

Китайцы недовольны быстрыми обновлениями китайских автомобилей

Автор:
10 июня 2024 17:33
Сообщество : Автомир
Метки: Aito   Автовсячина   КИтай   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   электромобиль   
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В китайской соцсети Weibo завирусились фотографии с акции протеста, которую владельцы Aito M7 устроили около одного из дилерских центров в Ухане. Они растянули ленты с лозунгами, из которых стали понятны основные причины их недовольства. Главная — слишком скорый рестайлинг гибрида на фоне длительных сроков ожидания поставок.

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Метки: Aito   Автовсячина   КИтай   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   электромобиль   
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7  комментариев
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63k
dima423 55 минут назад
окуенно, на русском сайте юани в тенгЭ перевели... для понятности видимо))
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Алексей 23 секунды назад
УАЗик бы быханку заказывали и не парились, все стабильно.
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24k
Killgrave Полчаса назад
На китайском: Шо То Гэ, Шо Это Гэ
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39k
Dobry vojak Svejk 40 минут назад
"...от 15.5 млн до 20.4 млн тенге по текущему курсу..."
такая важная новость, что нет времени взять калькулятор и херачим прям с казахских сайтов?
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63k
dima423 52 минуты назад
А так да, согласен... тоже раздражает постоянное обновление, мало того что хочется иметь последнюю модель, а не старую через год после покупки... так еще и запчастей на китайцев нет, а они уже новые модели выпускают, не думаю что эта гонка будет способствовать увеличению зап частей на устаревшие модели))
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9k
Тяжолый Орк 54 минуты назад
разве к этим жестянкам ещё применимо слово "стиль"?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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