Китайцы недовольны быстрыми обновлениями китайских автомобилей

Марка Aito создана в рамках совместного проекта Huawei и концерна Seres. Вседорожник M7 при длине 5020 мм имеет колёсную базу 2820 мм и предлагается с пятью или шестью посадочными местами. Оснащается кроссовер гибридной установкой с одним электромотором на 272 л. с. или двумя, развивающими 449 л. с. В обоих случаях за выработку электричества отвечает 1.5-литровый ДВС. Цена — от 249 800 до 329 800 юаней (от 15.5 млн до 20.4 млн тенге по текущему курсу).



Общее количество недовольных владельцев Aito M7 может достигать 180 тысяч человек, так как эта модель входит в список китайских бестселлеров. Только за первый квартал 2024 года кроссовер разошёлся тиражом почти 70 тысяч экземпляров.