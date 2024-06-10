Китайцы недовольны быстрыми обновлениями китайских автомобилей

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В китайской соцсети Weibo завирусились фотографии с акции протеста, которую владельцы Aito M7 устроили около одного из дилерских центров в Ухане. Они растянули ленты с лозунгами, из которых стали понятны основные причины их недовольства. Главная — слишком скорый рестайлинг гибрида на фоне длительных сроков ожидания поставок.
Aito представила гибридный вседорожник M7 летом 2022 года. Осенью 2023-го модель обновили, а 1 июня нынешнего года на рынок вышел ещё один рестайлинговый вариант. Последнее и возмутило клиентов настолько, что они вышли на демонстрацию. За два года — сразу две модернизации.
По словам участников акции, они ждали своих машин более трёх месяцев. Ещё пару месяцев свежеиспечённые автовладельцы смогли поездить на кроссоверах, а потом грянул рестайлинг, и их автомобили мгновенно превратились в устаревшие.
По словам участников акции, они ждали своих машин более трёх месяцев. Ещё пару месяцев свежеиспечённые автовладельцы смогли поездить на кроссоверах, а потом грянул рестайлинг, и их автомобили мгновенно превратились в устаревшие.
Один из владельцев M7 заявил, что дилер при покупке обещал ему выход рестайлинговой модели не ранее чем через год, однако производитель решил иначе, выпустив более современную и богато укомплектованную вариацию. Помимо этого обстоятельства, владельцы Aito M7 недовольны плохим послепродажным обслуживанием.
Местная пресса отмечает, что сотрудники дилерского центра не конфликтовали с протестующими, предлагая участникам акции еду и зонтики для защиты от дождя.
Местная пресса отмечает, что сотрудники дилерского центра не конфликтовали с протестующими, предлагая участникам акции еду и зонтики для защиты от дождя.
Марка Aito создана в рамках совместного проекта Huawei и концерна Seres. Вседорожник M7 при длине 5020 мм имеет колёсную базу 2820 мм и предлагается с пятью или шестью посадочными местами. Оснащается кроссовер гибридной установкой с одним электромотором на 272 л. с. или двумя, развивающими 449 л. с. В обоих случаях за выработку электричества отвечает 1.5-литровый ДВС. Цена — от 249 800 до 329 800 юаней (от 15.5 млн до 20.4 млн тенге по текущему курсу).
Общее количество недовольных владельцев Aito M7 может достигать 180 тысяч человек, так как эта модель входит в список китайских бестселлеров. Только за первый квартал 2024 года кроссовер разошёлся тиражом почти 70 тысяч экземпляров.
Общее количество недовольных владельцев Aito M7 может достигать 180 тысяч человек, так как эта модель входит в список китайских бестселлеров. Только за первый квартал 2024 года кроссовер разошёлся тиражом почти 70 тысяч экземпляров.
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