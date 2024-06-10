Ford показал европейский завод по сборке электромобилей

На заводе, в частности, установили новую сварочно-окрасочную линию, в составе которой задействованы более 600 роботов. Для перемещения компонентов используются автоматические беспилотные тележки. Производственные процессы управляются при помощи единой цифровой системы с элементами искусственного интеллекта и самообучения — она способна контролировать сборку в режиме реального времени вплоть до количества деталей на каждом посту. Сотрудников для связи с цифровым центром снабдили индивидуальными планшетами.



Батарейный Ford Explorer для Европы был представлен ещё в марте прошлого года. 4,5-метровый кроссовер на платформе от Volkswagen сможет проезжать без подзарядки до 600 километров за счёт 79-киловаттной батареи. На старте продаж Explorer получит двухмоторную силовую установку мощностью 340 л.с., позже появится моноприводная 286-сильная модификация. Разгон до 100 км/ч у электрокара займёт 5,3 и 6,4 секунды соответственно при идентичной максимальной скорости 180 км/ч.



Концерн заявил, что до конца года на конвейер завода в Кёльне встанет ещё одна батарейная новинка — не представленный пока спортивный кроссовер.