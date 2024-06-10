Ford показал европейский завод по сборке электромобилей

1118
4
1
Европейское подразделение Ford объявило о начале производства электрокроссовера Explorer на предприятии в Кёльне. Параллельно опубликован видеорассказ о сборочном процессе, который даёт представление о самом заводе. Перепрофилирование фабрики для выпуска электромобилей обошлось концерну в 2 миллиарда долларов инвестиций.
На заводе, в частности, установили новую сварочно-окрасочную линию, в составе которой задействованы более 600 роботов. Для перемещения компонентов используются автоматические беспилотные тележки. Производственные процессы управляются при помощи единой цифровой системы с элементами искусственного интеллекта и самообучения — она способна контролировать сборку в режиме реального времени вплоть до количества деталей на каждом посту. Сотрудников для связи с цифровым центром снабдили индивидуальными планшетами.
Батарейный Ford Explorer для Европы был представлен ещё в марте прошлого года. 4,5-метровый кроссовер на платформе от Volkswagen сможет проезжать без подзарядки до 600 километров за счёт 79-киловаттной батареи. На старте продаж Explorer получит двухмоторную силовую установку мощностью 340 л.с., позже появится моноприводная 286-сильная модификация. Разгон до 100 км/ч у электрокара займёт 5,3 и 6,4 секунды соответственно при идентичной максимальной скорости 180 км/ч.
Концерн заявил, что до конца года на конвейер завода в Кёльне встанет ещё одна батарейная новинка — не представленный пока спортивный кроссовер.
Батарейный Ford Explorer для Европы был представлен ещё в марте прошлого года. 4,5-метровый кроссовер на платформе от Volkswagen сможет проезжать без подзарядки до 600 километров за счёт 79-киловаттной батареи. На старте продаж Explorer получит двухмоторную силовую установку мощностью 340 л.с., позже появится моноприводная 286-сильная модификация. Разгон до 100 км/ч у электрокара займёт 5,3 и 6,4 секунды соответственно при идентичной максимальной скорости 180 км/ч.
Концерн заявил, что до конца года на конвейер завода в Кёльне встанет ещё одна батарейная новинка — не представленный пока спортивный кроссовер.
Источник:
Ссылки по теме:
- Mazda показала новый роторный мотор
- Финский стартап представил прицеп-кемпер с потайной комнатой
- Рестмод старой Alfa Romeo GTА 1960 года за 470 тысяч долларов
- В заброшенном гараже Канады нашли 16 похищенных раритетных автомобилей
- Huawei представил конкурента Audi A8 с ценой от 5,6 миллионов рублей
Новости партнёров
реклама
Ох уж эти хитрошопые маркетологи. "Где-то от 100 до 600". По факту если экономно ехать - 20 кВт на 100 км, а в реале 25. И вот уже запас хода 200 км, так как ниже 25-30% никто опускать не будет. Но в красивых брошюрках напишем 600.
Хотя это Европа. Там за 200 км можно четыре страны проехать.
Это у нас 200 км - на шашлыки на дачу смотаться в выходные.