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Ford показал европейский завод по сборке электромобилей

Ford показал европейский завод по сборке электромобилей

Автор:
10 июня 2024 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автозавод   автомир   автомобили   завод   машина   электромобиль   
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Европейское подразделение Ford объявило о начале производства электрокроссовера Explorer на предприятии в Кёльне. Параллельно опубликован видеорассказ о сборочном процессе, который даёт представление о самом заводе. Перепрофилирование фабрики для выпуска электромобилей обошлось концерну в 2 миллиарда долларов инвестиций.

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Метки: Ford   Автовсячина   авто   автозавод   автомир   автомобили   завод   машина   электромобиль   
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3  комментария
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7k
satra 2 часа назад
"до 600 километров за счёт 79-киловаттной батареи."

Ох уж эти хитрошопые маркетологи. "Где-то от 100 до 600". По факту если экономно ехать - 20 кВт на 100 км, а в реале 25. И вот уже запас хода 200 км, так как ниже 25-30% никто опускать не будет. Но в красивых брошюрках напишем 600.
Хотя это Европа. Там за 200 км можно четыре страны проехать.
Это у нас 200 км - на шашлыки на дачу смотаться в выходные.
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407
Кот Чеширский Час назад
Это неинтересно, вы про "Москвич" расскажите
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412
ГТА Форевер 2 часа назад
Вот не знаю, был у меня форд фокус (2012 года выпуска) ну тот ещё пылесос по выкачке денег, вечно что то ломается, вечно что то барахлит, а итогом стала смерть двигателя хотя авто пробежало только 85 тысяч и авто было 4 года. После этого форд ни чего хорошего не вызывает...
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Добрый Бабайка
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