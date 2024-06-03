Porsche 911 стал гибридом

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Porsche представила обновлённое семейство 911, осуществив, возможно, самую значительную техническую конверсию с момента отказа от воздушного охлаждения. У культового спорткара впервые появилась бензоэлектрическая версия — новую установку получила модификация 911 GTS. Первый гибрид 911 уже можно заказать, но стоит он минимум 165 тысяч долларов или почти 15 миллионов рублей.
Porsche была вынуждена отреагировать на суровые экостандарты, но подошла к вопросу с некоторым техническим изяществом, отказавшись от идеи перенести на 911 какую-либо из уже имеющихся подзаряжаемых силовых установок. Для 911 GTS разработали совершенно новую — такой спорткар не может ездить на электротяге, но сохраняет баланс между динамикой, управляемостью, распределением веса и снижением количества вредных выбросов. Кроме того, он стал мощнее, при этом прибавка веса составила около 50 кг.
В основе нового гибрида лежит 3.6-литровый оппозитник, построенный на базе прежнего мотора 911 GTS. Помимо увеличенного объёма, он отличается новой системой наддува: вместо двух нагнетателей применён один, причём его снабдили электроприводом. Турбокомпрессор помогает вращать 15-сильный мотор, способный также при избытке выхлопных газов генерировать электроэнергию, она отправляется или в компактный 1.9-киловаттный аккумулятор, или напрямую на второй двигатель.
Вспомогательный тяговый электромотор встроен в 8-ступенчатую PDK. Вся система развивает 541 л. с. и 610 Нм, что позволяет набрать 100 км/ч за 3 секунды при максимальной скорости 312 км/ч. Porsche 911 GTS уже в базе будет оснащаться управляемыми задними колёсами и адаптивной подвеской, а за доплату — и полным приводом. Параллельно спорткар обзавёлся новыми бамперами с активными жалюзи, другими фарами с интегрированными поворотниками и доработанным оформлением кормы, которую можно дополнить фиксированным антикрылом.
Базовый 911 Carrera фирма Porsche тоже доработала. Его 3-литровый двигатель укомплектовали системой двойного наддува, которая ранее применялась на негибридном GTS, за счёт чего мощность мотора выросла до 394 л. с. и 450 Нм. Такой 911, как и гибрид, будет продаваться только с роботом и ускорится до 100 км/ч за 3.9 секунды при максималке 294 км/ч, почти как раньше.
Малозаметные, но знаковые изменения произошли в интерьере 911. Аутентичное гнездо слева от руля, куда требовалось вставлять ключ-брелок, заменили обычной кнопкой старта, приборы окончательно уступили место цифровой панели на 12.6 дюйма, а задний диван больше не входит в базовую комплектацию — по умолчанию обновлённый Porsche 911 двухместный (хотя диван вернут на место по просьбе заказчика без всякой доплаты). Наконец, слегка усовершенствована медиасистема.
Новинки доступны с кузовами купе, кабриолет или тарга. Прочие члены семейства 911, включая Turbo и различные GT, будут обновлены позже — по некоторым прикидкам рестайлинг семейства затянется до 2026 года. Должна вернуться на рынок и модификация с механической коробкой, но когда именно это произойдёт, в Porsche пока не уточняют.
В основе нового гибрида лежит 3.6-литровый оппозитник, построенный на базе прежнего мотора 911 GTS. Помимо увеличенного объёма, он отличается новой системой наддува: вместо двух нагнетателей применён один, причём его снабдили электроприводом. Турбокомпрессор помогает вращать 15-сильный мотор, способный также при избытке выхлопных газов генерировать электроэнергию, она отправляется или в компактный 1.9-киловаттный аккумулятор, или напрямую на второй двигатель.
Вспомогательный тяговый электромотор встроен в 8-ступенчатую PDK. Вся система развивает 541 л. с. и 610 Нм, что позволяет набрать 100 км/ч за 3 секунды при максимальной скорости 312 км/ч. Porsche 911 GTS уже в базе будет оснащаться управляемыми задними колёсами и адаптивной подвеской, а за доплату — и полным приводом. Параллельно спорткар обзавёлся новыми бамперами с активными жалюзи, другими фарами с интегрированными поворотниками и доработанным оформлением кормы, которую можно дополнить фиксированным антикрылом.
Базовый 911 Carrera фирма Porsche тоже доработала. Его 3-литровый двигатель укомплектовали системой двойного наддува, которая ранее применялась на негибридном GTS, за счёт чего мощность мотора выросла до 394 л. с. и 450 Нм. Такой 911, как и гибрид, будет продаваться только с роботом и ускорится до 100 км/ч за 3.9 секунды при максималке 294 км/ч, почти как раньше.
Малозаметные, но знаковые изменения произошли в интерьере 911. Аутентичное гнездо слева от руля, куда требовалось вставлять ключ-брелок, заменили обычной кнопкой старта, приборы окончательно уступили место цифровой панели на 12.6 дюйма, а задний диван больше не входит в базовую комплектацию — по умолчанию обновлённый Porsche 911 двухместный (хотя диван вернут на место по просьбе заказчика без всякой доплаты). Наконец, слегка усовершенствована медиасистема.
Новинки доступны с кузовами купе, кабриолет или тарга. Прочие члены семейства 911, включая Turbo и различные GT, будут обновлены позже — по некоторым прикидкам рестайлинг семейства затянется до 2026 года. Должна вернуться на рынок и модификация с механической коробкой, но когда именно это произойдёт, в Porsche пока не уточняют.
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Метки: Carrera Carrera GTS Porsche Автовсячина Германия авто автомир автомобили гибрид машина спорткар
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