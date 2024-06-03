Porsche 911 стал гибридом

Porsche была вынуждена отреагировать на суровые экостандарты, но подошла к вопросу с некоторым техническим изяществом, отказавшись от идеи перенести на 911 какую-либо из уже имеющихся подзаряжаемых силовых установок. Для 911 GTS разработали совершенно новую — такой спорткар не может ездить на электротяге, но сохраняет баланс между динамикой, управляемостью, распределением веса и снижением количества вредных выбросов. Кроме того, он стал мощнее, при этом прибавка веса составила около 50 кг.



В основе нового гибрида лежит 3.6-литровый оппозитник, построенный на базе прежнего мотора 911 GTS. Помимо увеличенного объёма, он отличается новой системой наддува: вместо двух нагнетателей применён один, причём его снабдили электроприводом. Турбокомпрессор помогает вращать 15-сильный мотор, способный также при избытке выхлопных газов генерировать электроэнергию, она отправляется или в компактный 1.9-киловаттный аккумулятор, или напрямую на второй двигатель.



Вспомогательный тяговый электромотор встроен в 8-ступенчатую PDK. Вся система развивает 541 л. с. и 610 Нм, что позволяет набрать 100 км/ч за 3 секунды при максимальной скорости 312 км/ч. Porsche 911 GTS уже в базе будет оснащаться управляемыми задними колёсами и адаптивной подвеской, а за доплату — и полным приводом. Параллельно спорткар обзавёлся новыми бамперами с активными жалюзи, другими фарами с интегрированными поворотниками и доработанным оформлением кормы, которую можно дополнить фиксированным антикрылом.



Базовый 911 Carrera фирма Porsche тоже доработала. Его 3-литровый двигатель укомплектовали системой двойного наддува, которая ранее применялась на негибридном GTS, за счёт чего мощность мотора выросла до 394 л. с. и 450 Нм. Такой 911, как и гибрид, будет продаваться только с роботом и ускорится до 100 км/ч за 3.9 секунды при максималке 294 км/ч, почти как раньше.



Малозаметные, но знаковые изменения произошли в интерьере 911. Аутентичное гнездо слева от руля, куда требовалось вставлять ключ-брелок, заменили обычной кнопкой старта, приборы окончательно уступили место цифровой панели на 12.6 дюйма, а задний диван больше не входит в базовую комплектацию — по умолчанию обновлённый Porsche 911 двухместный (хотя диван вернут на место по просьбе заказчика без всякой доплаты). Наконец, слегка усовершенствована медиасистема.



Новинки доступны с кузовами купе, кабриолет или тарга. Прочие члены семейства 911, включая Turbo и различные GT, будут обновлены позже — по некоторым прикидкам рестайлинг семейства затянется до 2026 года. Должна вернуться на рынок и модификация с механической коробкой, но когда именно это произойдёт, в Porsche пока не уточняют.