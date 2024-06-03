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Porsche 911 стал гибридом

Porsche 911 стал гибридом

Автор:
03 июня 2024 15:32
Сообщество : Автомир
Метки: Carrera   Carrera GTS   Porsche   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   спорткар   
842
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Porsche представила обновлённое семейство 911, осуществив, возможно, самую значительную техническую конверсию с момента отказа от воздушного охлаждения. У культового спорткара впервые появилась бензоэлектрическая версия — новую установку получила модификация 911 GTS. Первый гибрид 911 уже можно заказать, но стоит он минимум 165 тысяч долларов или почти 15 миллионов рублей.
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Метки: Carrera   Carrera GTS   Porsche   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   спорткар   
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Ego sum qui sum Час назад
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Marlboro 7 минут назад
Из всех дорогих спорткаров Порше мне нравится больше всего. В них есть шарм, стабильность. Как в БМВ когда-то был салон - неизменный на протяжении многих модельных рядов, так и Порше, делают +/- неизменным свои машины.
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Добрый Бабайка
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