Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Одним из наиболее заметных дополнений к обновленным аптечкам является включение изотермического одеяла. Это одеяло размером 160х200 см необходимо для обеспечения тепловой защиты в критических ситуациях, таких как гипотермия или перегрев. Его наличие в наборе подчеркивает важность принятия мер в чрезвычайных ситуациях, связанных как с холодом, так и с жарой, обеспечивая людям тепло или прохладу в зависимости от необходимости до прибытия профессиональной помощи.