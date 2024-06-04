Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

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В целях повышения безопасности дорожного движения и готовности к чрезвычайным ситуациям Министерство здравоохранения Российской Федерации ввело новые правила, касающиеся обязательного содержимого автомобильных аптечек первой помощи. Новые требования вступят в силу 1 сентября 2024 года, а переходный период для существующих аптечек продлится до 1 сентября 2027 года.
Одним из наиболее заметных дополнений к обновленным аптечкам является включение изотермического одеяла. Это одеяло размером 160х200 см необходимо для обеспечения тепловой защиты в критических ситуациях, таких как гипотермия или перегрев. Его наличие в наборе подчеркивает важность принятия мер в чрезвычайных ситуациях, связанных как с холодом, так и с жарой, обеспечивая людям тепло или прохладу в зависимости от необходимости до прибытия профессиональной помощи.
Еще одним важным дополнением является требование о наличии загубника - устройства предназначенного для проведения реанимации методом "рот в рот" и не позволяющего пострадавшему прикусить язык.
Помимо одеяла и устройства для искусственного дыхания в состав аптечки вошли два вида ножниц — хирургические и для разрезания бинтов, а также блокнот и маркер синего или чёрного цвета, который допускается заменить карандашом.
Стерильные бинты остались необязательными, но в состав аптечки теперь должны входить эластичные бинты — как одноразовые, так и многоразовые. Их можно заменить нестерильными марлевыми.
Стерильные бинты остались необязательными, но в состав аптечки теперь должны входить эластичные бинты — как одноразовые, так и многоразовые. Их можно заменить нестерильными марлевыми.
Состав автомобильной аптечки первой помощи с 1 сентября 2024 года:
- Маска медицинская нестерильная одноразовая: 2 шт.
- Перчатки медицинские нестерильные, размером нe менее М: 2 шт.
- Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-в-рот» (загубник/покрытие и маска для сердечно-лёгочной реанимации): 2 шт.
- Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт.
- Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см: 3 шт.
- Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см: 3 шт.
- Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16х13см (10 шт. в упаковке): 2 упак.
- Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см: 1 шт
- Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160х210 см: 1 шт.
- Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани: 1 шт.
- Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования: 1 шт.
- Инструкция по оказанию первой помощи: 1 шт.
- Блокнот формата не менее А7: 1 шт.
- Маркер чёрный (синий) или карандаш: 1 шт.
Приказ Минздрава будет действовать до сентября 2030 года. Нынешние аптечки менять не нужно: они будут считаться легитимными до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. На данный момент аптечка не является обязательным элементом комплектации автомобиля — штрафа за её отсутствие не предусмотрено. Не требуется она и на техосмотре.
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