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Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Автор:
04 июня 2024 12:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   аптечка   закон   здоровье   машина   
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В целях повышения безопасности дорожного движения и готовности к чрезвычайным ситуациям Министерство здравоохранения Российской Федерации ввело новые правила, касающиеся обязательного содержимого автомобильных аптечек первой помощи. Новые требования вступят в силу 1 сентября 2024 года, а переходный период для существующих аптечек продлится до 1 сентября 2027 года.

Состав автомобильной аптечки первой помощи с 1 сентября 2024 года:

  • Маска медицинская нестерильная одноразовая: 2 шт.
  • Перчатки медицинские нестерильные, размером нe менее М: 2 шт.
  • Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-в-рот» (загубник/покрытие и маска для сердечно-лёгочной реанимации): 2 шт.
  • Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт.
  • Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см: 3 шт.
  • Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см: 3 шт.
  • Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16х13см (10 шт. в упаковке): 2 упак.
  • Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см: 1 шт
  • Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160х210 см: 1 шт.
  • Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани: 1 шт.
  • Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования: 1 шт.
  • Инструкция по оказанию первой помощи: 1 шт.
  • Блокнот формата не менее А7: 1 шт.
  • Маркер чёрный (синий) или карандаш: 1 шт.
Приказ Минздрава будет действовать до сентября 2030 года. Нынешние аптечки менять не нужно: они будут считаться легитимными до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. На данный момент аптечка не является обязательным элементом комплектации автомобиля — штрафа за её отсутствие не предусмотрено. Не требуется она и на техосмотре.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   аптечка   закон   здоровье   машина   
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8  комментариев
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2k
smokes 19 минут назад
Подожду когда появятся в продаже.. заменю старую.. может быть, кому нибудь, когда нибудь спасет жизнь.. пусть лежит..
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13k
Limon 12 минут назад
Где?
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15k
Иван Иваныч 23 минуты назад
Резинки тоже нужны?
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34
Sonne-1 Полчаса назад
Альбом для рисовая, мальберт, валенки, лампа хирурга, зажим, мультиметр..
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
И какой штраф если я пошлю их к куям и не буду возить собой данный набор ?
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9k
Андрей Час назад
Если штрафа не предусмотрено, то вряд ли кто-то будет выполнять эти все рекомендации.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Что то похоже министерство не знает чем заняться.
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5k
Максим Макашев Час назад
министерство здравоЗАХОРОНЕНИЯ уже и не знает, что бы ещё такого придумать
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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