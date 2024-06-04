Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом

Периодичность технического обслуживания — один год или 15 000 километров пробега. Первое ТО окажется чисто символическим. На нём предписано заменить только фильтр вентиляции салона. Плюс провести необходимый объём проверок.



На ТО-2 меняются салонный фильтр, тормозная жидкость и масло в редукторе. Фильтр и далее меняется каждые 15 000 километров или раз в год. А жидкости — каждые два года или 30 000 километров.



В программу ТО-3 в качестве рекомендации включена замена аккумулятора модуля ЭРА-ГЛОНАСС. От этой платной операции клиент вправе отказаться. Четвёртое ТО аналогично второму. На пятом — в дополнение к прочим операциям меняется жидкость системы терморегуляции.



Самое большое по объёму работ ТО-10 в 10-летнем возрасте или при пробеге 150 000 километров включает замену тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.



Стоимость обслуживания Атома также станет известна ближе к старту продаж. Скорее всего, ТО для него окажутся дешевле, чем для машин с ДВС. А вот предварительная цена самой машины уже известна. В сегодняшних ценах четырёхметровый хэтчбек стоил бы около трёх миллионов рублей.