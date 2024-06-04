Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом

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В официальном телеграм-канале российского электромобиля Атом появился график и содержание плановых ТО. Пока информация предварительная, окончательный регламент будет готов к выходу серийных машин в 2025 году. Одно можно сказать точно уже сейчас: объём работ для электрокара будет меньше, чем для аналога с ДВС.
Периодичность технического обслуживания — один год или 15 000 километров пробега. Первое ТО окажется чисто символическим. На нём предписано заменить только фильтр вентиляции салона. Плюс провести необходимый объём проверок.
На ТО-2 меняются салонный фильтр, тормозная жидкость и масло в редукторе. Фильтр и далее меняется каждые 15 000 километров или раз в год. А жидкости — каждые два года или 30 000 километров.
В программу ТО-3 в качестве рекомендации включена замена аккумулятора модуля ЭРА-ГЛОНАСС. От этой платной операции клиент вправе отказаться. Четвёртое ТО аналогично второму. На пятом — в дополнение к прочим операциям меняется жидкость системы терморегуляции.
Самое большое по объёму работ ТО-10 в 10-летнем возрасте или при пробеге 150 000 километров включает замену тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.
Стоимость обслуживания Атома также станет известна ближе к старту продаж. Скорее всего, ТО для него окажутся дешевле, чем для машин с ДВС. А вот предварительная цена самой машины уже известна. В сегодняшних ценах четырёхметровый хэтчбек стоил бы около трёх миллионов рублей.
На ТО-2 меняются салонный фильтр, тормозная жидкость и масло в редукторе. Фильтр и далее меняется каждые 15 000 километров или раз в год. А жидкости — каждые два года или 30 000 километров.
В программу ТО-3 в качестве рекомендации включена замена аккумулятора модуля ЭРА-ГЛОНАСС. От этой платной операции клиент вправе отказаться. Четвёртое ТО аналогично второму. На пятом — в дополнение к прочим операциям меняется жидкость системы терморегуляции.
Самое большое по объёму работ ТО-10 в 10-летнем возрасте или при пробеге 150 000 километров включает замену тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.
Стоимость обслуживания Атома также станет известна ближе к старту продаж. Скорее всего, ТО для него окажутся дешевле, чем для машин с ДВС. А вот предварительная цена самой машины уже известна. В сегодняшних ценах четырёхметровый хэтчбек стоил бы около трёх миллионов рублей.
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Что-то я не слышал о запуске производства литиевых аккумуляторов в России.
А это, надо полагать, две трети от его цены.
Однако первые же серьёзные расчеты показали нереальность проекта, в первую очередь - из-за массы защиты рабочей зоны реактора.
Кроме того - огромный риск радиационного заражения при любой аварии.
При этом наши примерно тогда же пустили дезу про якобы разработанный в союзе атомный бомбардировщик, который мог летать годами, не приземляясь.
Американцы бросились "догонять", но тоже быстро поняли что это наё*бка...
Топливо надо нормальное лить и присадки при похолоданиях.
Не смешите мои тапочки.