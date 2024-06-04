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Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом

Озвучен регламент планового технического обслуживания российского электромобиля Атом

Автор:
04 июня 2024 14:26
Сообщество : Автомир
Метки: АТОМ   Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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В официальном телеграм-канале российского электромобиля Атом появился график и содержание плановых ТО. Пока информация предварительная, окончательный регламент будет готов к выходу серийных машин в 2025 году. Одно можно сказать точно уже сейчас: объём работ для электрокара будет меньше, чем для аналога с ДВС.

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Метки: АТОМ   Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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16  комментариев
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649
Михаил Час назад
Т.е. за 10 лет смена силовых аккумуляторов не предусмотрена? Сказки какие то.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
А это будет точно российский электромобиль или опять перелицованный китаец?
Что-то я не слышал о запуске производства литиевых аккумуляторов в России.
А это, надо полагать, две трети от его цены.
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3k
Жирный бот 54 минуты назад
нахрена в России электромобиль? ) Только если для кашеринга... У нас нет инфраструктуры, холодная погода, большие расстояния...Я то и дизельный авто боюсь брать, т.к видел полно заглохших в -35 люксовых баварцев на М11..А тут в -35 на электромобиле на М11 или М12 выехать, нужно вообще смертником быть
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387
Сергей 55 минут назад
Три миллиона?
Не смешите мои тапочки.
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28k
Влад Час назад
Обслуживание в 10 лет?
Правда доживет?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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