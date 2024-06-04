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AUDI представила юбилейный лимитированный универсал Audi RS 4 Avant

AUDI представила юбилейный лимитированный универсал Audi RS 4 Avant

Автор:
04 июня 2024 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   RS 4   Автовсячина   Герммания   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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Audi представила новую модификацию RS 4 Avant, которая посвящена 25-летнему юбилею модели и получила соответствующее название edition 25 years. Отличаться будет двигателем увеличенной мощности, доработанной подвеской и некоторыми нюансами дизайна. Для европейского рынка сделают только 250 таких универсалов. Цена стартует с отметки 143 тысяч евро или 14 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Audi   RS 4   Автовсячина   Герммания   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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6  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Бешенный сарай (С) хотя конечно так говорили про РС6, но это тоже зажигалка.
Кватро легенда.
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1k
Просто чувак в интернете 22 минуты назад
Ауди пушка, особенно в универсале. Но цвет говно.
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1k
liveevil 24 минуты назад
25-летний экземпляр выглядит куда симпотичней, нежели современный
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5k
grigorenko vladislav 41 минуту назад
Шайтан-такси, глядя на расцветку.
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17k
Kostick Час назад
rs6 после stage 4 за 1000 лошадок. не совсем, конечно, в овечьей шкуре этот волк. но маскируется нормально)
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3k
WELL Час назад
Дорого за такси.))
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1340 постов (1337 в горячем)

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