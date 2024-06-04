AUDI представила юбилейный лимитированный универсал Audi RS 4 Avant

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Audi представила новую модификацию RS 4 Avant, которая посвящена 25-летнему юбилею модели и получила соответствующее название edition 25 years. Отличаться будет двигателем увеличенной мощности, доработанной подвеской и некоторыми нюансами дизайна. Для европейского рынка сделают только 250 таких универсалов. Цена стартует с отметки 143 тысяч евро или 14 миллионов рублей по текущему курсу.
Строго говоря, первым спортуниверсалом от Audi считается модель RS2. Однако дебютным спорткаром подразделения quattro стала именно RS4 Avant, которая появилась в 1999 году. В честь юбилея актуальная RS 4 обзавелась форсированным мотором: к отдаче штатного 2.9-литрового V6 добавили 20 сил, увеличив её до 470 л. с. и 600 Нм.
Новая модификация потратит на ускорение до 100 км/ч 3.7 секунды — это на 0.4 секунды меньше универсала со cтандартным двигателем. Максимальная скорость выросла до 300 км/ч.
В базовое оснащение пятидверки вошла продвинутая подвеска RS pro, с которой клиренс RS 4 уменьшается на 10 мм. Ещё на 10 мм спорткар можно приблизить к асфальту за счёт возможностей регулировки. Универсал также оснастят по умолчанию усиленными рычагами, керамическими тормозами и коваными колёсами на 20 дюймов с полусликами. На передней оси установят отрицательный развал в 2 градуса для большей устойчивости.
Мощнейший универсал из семейства RS 4 лишится рейлингов на крыше, получив взамен расширенный чёрный декор кузова. Для внешней окраски предложен особый жёлтый оттенок Imola, а салон отделают чёрными кожей и алькантарой с жёлтой строчкой, как у RS 4 Sport 2001 года. Даже традиционно красные логотипы Audi Sport в этом случае будут жёлтыми. Помимо цвета Imola, для кузова также доступны чёрный и тёмно-серый. Наконец, покупателям RS 4 Avant edition 25 years предложат наручный хронометр в аналогичном стиле и с тем же названием. Как и новинку, часы выпустят тиражом лишь 250 экземпляров.
Новая модификация потратит на ускорение до 100 км/ч 3.7 секунды — это на 0.4 секунды меньше универсала со cтандартным двигателем. Максимальная скорость выросла до 300 км/ч.
В базовое оснащение пятидверки вошла продвинутая подвеска RS pro, с которой клиренс RS 4 уменьшается на 10 мм. Ещё на 10 мм спорткар можно приблизить к асфальту за счёт возможностей регулировки. Универсал также оснастят по умолчанию усиленными рычагами, керамическими тормозами и коваными колёсами на 20 дюймов с полусликами. На передней оси установят отрицательный развал в 2 градуса для большей устойчивости.
Мощнейший универсал из семейства RS 4 лишится рейлингов на крыше, получив взамен расширенный чёрный декор кузова. Для внешней окраски предложен особый жёлтый оттенок Imola, а салон отделают чёрными кожей и алькантарой с жёлтой строчкой, как у RS 4 Sport 2001 года. Даже традиционно красные логотипы Audi Sport в этом случае будут жёлтыми. Помимо цвета Imola, для кузова также доступны чёрный и тёмно-серый. Наконец, покупателям RS 4 Avant edition 25 years предложат наручный хронометр в аналогичном стиле и с тем же названием. Как и новинку, часы выпустят тиражом лишь 250 экземпляров.
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