AUDI представила юбилейный лимитированный универсал Audi RS 4 Avant

Строго говоря, первым спортуниверсалом от Audi считается модель RS2. Однако дебютным спорткаром подразделения quattro стала именно RS4 Avant, которая появилась в 1999 году. В честь юбилея актуальная RS 4 обзавелась форсированным мотором: к отдаче штатного 2.9-литрового V6 добавили 20 сил, увеличив её до 470 л. с. и 600 Нм.



Новая модификация потратит на ускорение до 100 км/ч 3.7 секунды — это на 0.4 секунды меньше универсала со cтандартным двигателем. Максимальная скорость выросла до 300 км/ч.



В базовое оснащение пятидверки вошла продвинутая подвеска RS pro, с которой клиренс RS 4 уменьшается на 10 мм. Ещё на 10 мм спорткар можно приблизить к асфальту за счёт возможностей регулировки. Универсал также оснастят по умолчанию усиленными рычагами, керамическими тормозами и коваными колёсами на 20 дюймов с полусликами. На передней оси установят отрицательный развал в 2 градуса для большей устойчивости.



Мощнейший универсал из семейства RS 4 лишится рейлингов на крыше, получив взамен расширенный чёрный декор кузова. Для внешней окраски предложен особый жёлтый оттенок Imola, а салон отделают чёрными кожей и алькантарой с жёлтой строчкой, как у RS 4 Sport 2001 года. Даже традиционно красные логотипы Audi Sport в этом случае будут жёлтыми. Помимо цвета Imola, для кузова также доступны чёрный и тёмно-серый. Наконец, покупателям RS 4 Avant edition 25 years предложат наручный хронометр в аналогичном стиле и с тем же названием. Как и новинку, часы выпустят тиражом лишь 250 экземпляров.