Польский фанат марки Alfa Romeo построил симулятор вождения с использованием запчастей от настоящего автомобиля

Педали, рулевое колесо и ручка переключения передач полностью функциональны в игре. Как и Logitech G29, который был отправной точкой проекта, вся установка совместима с ПК и Playstation. Однако любитель Alfa Romeo планирует сделать так, чтобы и показатели на реальной комбинации приборов соответствовали циферблатам виртуальных машин при заездах.