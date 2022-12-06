Польский фанат марки Alfa Romeo построил симулятор вождения с использованием запчастей от настоящего автомобиля

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Видеоигры имеют невероятно реалистичную графику, но все же трудно точно передать ощущения от вождения настоящего четырехколесного автомобиля, не выходя из наших комнат. Автолюбитель из Польши нашёл решение этой проблемы.
Проект начался со скромного рулевого колеса Logitech G29 и продолжился добавлением множества автомобильных деталей, постепенно воплощая видение владельца безопасного управления автомобилями без ограничений, не выходя из собственного дома.
Кокпит унаследован от Alfa Romeo 159/Brera, включая большую часть приборной панели в комплекте с комбинацией приборов, вентиляционными отверстиями и всей центральной консолью. Циферблаты, акустика и органы управления подсвечены, а соответствующие оранжевые лампочки на алюминиевых педалях создают атмосферу в темное время суток. Также было приспособлено настоящее водительское сиденье.
Центральным элементом является многофункциональное рулевое колесо, заимствованное у Alfa Romeo Giulia, с некоторыми модификациями, чтобы сделать его совместимым со своей новой ролью. В качестве завершающего штриха открытые панели получившейся установки покрыты обивкой.
Педали, рулевое колесо и ручка переключения передач полностью функциональны в игре. Как и Logitech G29, который был отправной точкой проекта, вся установка совместима с ПК и Playstation. Однако любитель Alfa Romeo планирует сделать так, чтобы и показатели на реальной комбинации приборов соответствовали циферблатам виртуальных машин при заездах.
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