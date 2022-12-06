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Польский фанат марки Alfa Romeo построил симулятор вождения с использованием запчастей от настоящего автомобиля

Польский фанат марки Alfa Romeo построил симулятор вождения с использованием запчастей от настоящего автомобиля

Автор:
06 декабря 2022 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Alfa Romeo   авто   автомир   автомобили   видео   гоночный симулятор   игровой симулятор   
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Видеоигры имеют невероятно реалистичную графику, но все же трудно точно передать ощущения от вождения настоящего четырехколесного автомобиля, не выходя из наших комнат. Автолюбитель из Польши нашёл решение этой проблемы.

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Метки: Alfa Romeo   авто   автомир   автомобили   видео   гоночный симулятор   игровой симулятор   
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