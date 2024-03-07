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Alfa Romeo Giulia GTAm 1970-х возродили за 1,1 миллиона евро

Alfa Romeo Giulia GTAm 1970-х возродили за 1,1 миллиона евро

Автор:
07 марта 2024 16:17
Сообщество : Автомир
Метки: Alfa Romeo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   винтажный   классика   машина   раритет   спорткар   тюнинг   
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В рамках Женевского автосалона кузовное ателье из Италии Totem Automobili представило свой новый проект — винтажное купе под названием Giulia GTAm. Оно представляет собой современную интерпретацию одноимённой модели Alfa Romeo из начала 1970-х. Спорткар имеет винтажную внешность, но почти полностью построен из карбона и способен ускориться до 100 км/ч за 2,6 секунды. Цена — от 1,1 миллиона евро.
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Метки: Alfa Romeo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   винтажный   классика   машина   раритет   спорткар   тюнинг   
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