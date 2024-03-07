Alfa Romeo Giulia GTAm 1970-х возродили за 1,1 миллиона евро

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В рамках Женевского автосалона кузовное ателье из Италии Totem Automobili представило свой новый проект — винтажное купе под названием Giulia GTAm. Оно представляет собой современную интерпретацию одноимённой модели Alfa Romeo из начала 1970-х. Спорткар имеет винтажную внешность, но почти полностью построен из карбона и способен ускориться до 100 км/ч за 2,6 секунды. Цена — от 1,1 миллиона евро.
Giulia GTAm стала развитием предыдущего проекта Totem Automobili — купе GT Super, но новинка получила множество технических отличий. Намёк на них зашифрован в названии: разработчики расшифровывают аббревиатуру Am как alleggerita modificata, то есть «облегчённый и модифицированный».
Новое купе базируется на углепластиковом монококе с двухрычажными подвесками и карбоновыми панелями кузова, тогда как на GT Super активно применялся алюминий. В итоге GTAm весит примерно на 200 килограммов меньше. Кроме того, спорткар оснастили более крупным и мощным мотором — специально подготовленным 3,2-литровым V6 с сухим картером от Italtecnica Engineering, развивающим 810 л.с. и 730 Нм.
Двигатель работает с шестиступенчатой «секвенталкой», дифференциалом повышенного трения и задним приводом. По расчётам разработчиков, максимальная скорость спорткара должна превысить 300 км/ч.
Среди прочих отличий — развитый бодикит, добавляющий к ширине автомобиля порядка 200 миллиметров, эксклюзивные колёсные диски на 19 дюймов и необычная схема оформления кузова, в которой сочетаются открытый карбон и синие акценты. Изображений интерьера пока нет, но салон купе обещано укомплектовать сиденьями на карбоновом каркасе с отделкой дорогой кожей.
Всего Totem Automobili планирует выпустить только пять таких машин.
Новое купе базируется на углепластиковом монококе с двухрычажными подвесками и карбоновыми панелями кузова, тогда как на GT Super активно применялся алюминий. В итоге GTAm весит примерно на 200 килограммов меньше. Кроме того, спорткар оснастили более крупным и мощным мотором — специально подготовленным 3,2-литровым V6 с сухим картером от Italtecnica Engineering, развивающим 810 л.с. и 730 Нм.
Двигатель работает с шестиступенчатой «секвенталкой», дифференциалом повышенного трения и задним приводом. По расчётам разработчиков, максимальная скорость спорткара должна превысить 300 км/ч.
Среди прочих отличий — развитый бодикит, добавляющий к ширине автомобиля порядка 200 миллиметров, эксклюзивные колёсные диски на 19 дюймов и необычная схема оформления кузова, в которой сочетаются открытый карбон и синие акценты. Изображений интерьера пока нет, но салон купе обещано укомплектовать сиденьями на карбоновом каркасе с отделкой дорогой кожей.
Всего Totem Automobili планирует выпустить только пять таких машин.
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Метки: Alfa Romeo Автовсячина авто автомир автомобили винтажный классика машина раритет спорткар тюнинг
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