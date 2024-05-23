Согласованы новые правила применения дорожных камер фиксации нарушений ПДД

В постановлении будут закреплены технические детали, включая допустимое расстояние между камерами на дороге, порядок их учёта и прочие моменты.



Также в последней редакции проекта постановления прописали обязанность маркировать автомобили с передвижными камерами для фиксации нарушений ПДД с помощью цветографической схемы или знаков.



Убрана ссылка на ГОСТ 2016 года, в котором содержатся требования к составу фото- и видеоматериалов для доказательной базы. Это связано с тем, что значительная часть установленных комплексов в регионах не соответствует этому госстандарту и он не обязателен для них.