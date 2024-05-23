FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12996 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Согласованы новые правила применения дорожных камер фиксации нарушений ПДД

Согласованы новые правила применения дорожных камер фиксации нарушений ПДД

Автор:
23 мая 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
1055
1
Минтранс, Министерство Внутренних дел и власти регионов России достигли согласия по новым правилам применения дорожных камер. Ожидается, что эти правила будут утверждены в ближайшее время через постановление правительства. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 сентября, одновременно с уже принятым федеральным законом №197.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
GROMOZEKA Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
26k
Павел Плеханов 2 минуты назад
Я знаю, что предупреждение о камерах призвано "предупреждать" нарушения.
Но вовсю действует принцип 90-60-90, т.е. под камерой 60, как положено, а до и после, сколько влезет.
И именно поэтому лично я против обозначения размещения камер. Водитель должен знать, что его нарушение могут засечь в любой момент и без предупреждения.
И, для инфы, я постоянно за рулём уже третий десяток лет. За это время у меня всего пяток штрафов с трудом наберётся по разным поводам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Павел Плеханов 7 минут назад
Недолюбливают у нас камеры. Они же мешают нарушать ПДД.
И пусть сколько угодно говорят, про то, что они мешают ездить, но я всегда помню, что на дорогах у нас гибнет около 20 тысяч человек в год. И на порядок больше получают травмы.
Т.е. каждые полчаса гибнет человек, а каждые 3 минуты кто-то получает травму.
И каждый десятый - это ребёнок.
Если камеры снизят количество смертельных ДТП хотя бы на 10%, то это 2000 оставшихся в живых и 20000 не получивших травму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1303 поста (1297 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31819



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Набирающие популярность в сообществах
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#полиция#Автовсячина#факты#кино#фильм#забавно#съемка
#люди#машина#интересно#ДТП#авто аварии#история#новости#Россия#кот#интересное
#в мире#автомобили#Прикол#аварии#Юмор#конфликт#кошка#инцидент#Китай#собака
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием "Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня

На что жалуетесь?

Вернуться