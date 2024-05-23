Согласованы новые правила применения дорожных камер фиксации нарушений ПДД

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Минтранс, Министерство Внутренних дел и власти регионов России достигли согласия по новым правилам применения дорожных камер. Ожидается, что эти правила будут утверждены в ближайшее время через постановление правительства. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 сентября, одновременно с уже принятым федеральным законом №197.
В постановлении будут закреплены технические детали, включая допустимое расстояние между камерами на дороге, порядок их учёта и прочие моменты.
Также в последней редакции проекта постановления прописали обязанность маркировать автомобили с передвижными камерами для фиксации нарушений ПДД с помощью цветографической схемы или знаков.
Убрана ссылка на ГОСТ 2016 года, в котором содержатся требования к составу фото- и видеоматериалов для доказательной базы. Это связано с тем, что значительная часть установленных комплексов в регионах не соответствует этому госстандарту и он не обязателен для них.
Также в последней редакции проекта постановления прописали обязанность маркировать автомобили с передвижными камерами для фиксации нарушений ПДД с помощью цветографической схемы или знаков.
Убрана ссылка на ГОСТ 2016 года, в котором содержатся требования к составу фото- и видеоматериалов для доказательной базы. Это связано с тем, что значительная часть установленных комплексов в регионах не соответствует этому госстандарту и он не обязателен для них.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон камера машина штраф
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Но вовсю действует принцип 90-60-90, т.е. под камерой 60, как положено, а до и после, сколько влезет.
И именно поэтому лично я против обозначения размещения камер. Водитель должен знать, что его нарушение могут засечь в любой момент и без предупреждения.
И, для инфы, я постоянно за рулём уже третий десяток лет. За это время у меня всего пяток штрафов с трудом наберётся по разным поводам.
И пусть сколько угодно говорят, про то, что они мешают ездить, но я всегда помню, что на дорогах у нас гибнет около 20 тысяч человек в год. И на порядок больше получают травмы.
Т.е. каждые полчаса гибнет человек, а каждые 3 минуты кто-то получает травму.
И каждый десятый - это ребёнок.
Если камеры снизят количество смертельных ДТП хотя бы на 10%, то это 2000 оставшихся в живых и 20000 не получивших травму.