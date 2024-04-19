Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня

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Правительство России в целом одобрило законопроект о штрафах для пользователей СИМ и велосипедистов, внесённый в в Госдуму 16 июня, но при условии ряда корректировок. Власти считают введение штрафов необходимой мерой, поэтому законопроект планируется рассмотреть в ускоренном порядке. В этом случае вступить в силу в экспериментальном режиме новые меры наказания могут уже 1 июня.
В кабмине отметили, что в представленном законопроекте не хватает примеров правоприменительной практики, статистических сведений о числе привлечённых к ответственности пользователей СИМ, а также данных, которые подтверждали бы недостаточность карательных мер для велосипедистов.
Кроме того, в отзыве предлагается детально проработать механизм фиксации нарушений. В Москве, к примеру, предполагается вычислять нарушителей при помощи камер, для чего основные операторы кикшеринга уже начали оснащать самокаты крупными номерными табличками.
По мнению авторов законопроекта, принимать его надо как можно скорее, так как сезон проката самокатов уже стартовал, и уже зафиксированы первые ДТП. Уже озвучено предложение запустить эксперимент с новыми штрафами на территории городов федерального значения с 1 июня нынешнего года.
В законе предусматриваются штрафы до 30 тысяч рублей. Примечательно, что часть новых мер ответственности авторы проекта хотят распространить и на велосипедистов, которые формально к пользователям СИМ не относятся.
Кроме того, в отзыве предлагается детально проработать механизм фиксации нарушений. В Москве, к примеру, предполагается вычислять нарушителей при помощи камер, для чего основные операторы кикшеринга уже начали оснащать самокаты крупными номерными табличками.
По мнению авторов законопроекта, принимать его надо как можно скорее, так как сезон проката самокатов уже стартовал, и уже зафиксированы первые ДТП. Уже озвучено предложение запустить эксперимент с новыми штрафами на территории городов федерального значения с 1 июня нынешнего года.
В законе предусматриваются штрафы до 30 тысяч рублей. Примечательно, что часть новых мер ответственности авторы проекта хотят распространить и на велосипедистов, которые формально к пользователям СИМ не относятся.
Эксклюзивно для самокатчиков и прочих пользователей средств индивидуальной мобильности разработана новая статья КоАП. Она будет наказывать за езду в нетрезвом виде и за отказ пройти медосвидетельствование штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. При этом для велосипедистов предлагается сохранить прежний уровень ответственности: для них сейчас предусмотрены штрафы до 1,5 тысячи.
Прочие нововведения распространяются на пилотов СИМ и частично на велосипедистов. К примеру, за оставление места ДТП вводятся штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, а за причинение вреда здоровью — до 15 тысяч в зависимости от тяжести. Езду вдвоём на самокате согласно проекту будут карать на сумму от 2 до 3 тысяч, перевозку детей — штрафом до 5 тысяч.
Превышение скорости накажут в размере от 500 до 5 тысяч рублей, при этом ненаказуемый порог составит лишь 5 км/ч. От 2 до 2,5 тысячи рублей придётся заплатить за езду по проезжей части там, где это запрещено, а также за создание помех пешеходам, к примеру, на тротуарах. Выезд на тротуар на самокате тяжелее 35 килограммов обойдётся в 3–3,5 тысячи рублей, движение по автомагистрали — в одну тысячу.
Выявлять нарушителей хотят с помощью камер автоматической фиксации.
По официальным данным, в 2023 году было зафиксировано 3,1 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Такие аварии занимают небольшую долю в статистике, но их количество на фоне расширения парка СИМ активно растёт. К примеру, по сравнению с 2022 годом оно увеличилось втрое: в ГИБДД называют динамику угрожающей. Погибли в авариях 43 человека, из которых 42 были самими пользователями СИМ.
Прочие нововведения распространяются на пилотов СИМ и частично на велосипедистов. К примеру, за оставление места ДТП вводятся штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, а за причинение вреда здоровью — до 15 тысяч в зависимости от тяжести. Езду вдвоём на самокате согласно проекту будут карать на сумму от 2 до 3 тысяч, перевозку детей — штрафом до 5 тысяч.
Превышение скорости накажут в размере от 500 до 5 тысяч рублей, при этом ненаказуемый порог составит лишь 5 км/ч. От 2 до 2,5 тысячи рублей придётся заплатить за езду по проезжей части там, где это запрещено, а также за создание помех пешеходам, к примеру, на тротуарах. Выезд на тротуар на самокате тяжелее 35 килограммов обойдётся в 3–3,5 тысячи рублей, движение по автомагистрали — в одну тысячу.
Выявлять нарушителей хотят с помощью камер автоматической фиксации.
По официальным данным, в 2023 году было зафиксировано 3,1 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Такие аварии занимают небольшую долю в статистике, но их количество на фоне расширения парка СИМ активно растёт. К примеру, по сравнению с 2022 годом оно увеличилось втрое: в ГИБДД называют динамику угрожающей. Погибли в авариях 43 человека, из которых 42 были самими пользователями СИМ.
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"""От 2 до 2,5 тысячи рублей придётся заплатить за езду по проезжей части там, где это запрещено, а также за создание помех пешеходам, к примеру, на тротуарах. Выезд на тротуар на самокате тяжелее 35 килограммов обойдётся в 3–3,5 тысячи рублей, движение по автомагистрали в одну тысячу"""