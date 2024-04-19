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Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня

Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня

Автор:
19 апреля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   велосипед   закон   машина   самокат   штраф   
1008
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Правительство России в целом одобрило законопроект о штрафах для пользователей СИМ и велосипедистов, внесённый в в Госдуму 16 июня, но при условии ряда корректировок. Власти считают введение штрафов необходимой мерой, поэтому законопроект планируется рассмотреть в ускоренном порядке. В этом случае вступить в силу в экспериментальном режиме новые меры наказания могут уже 1 июня.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   велосипед   закон   машина   самокат   штраф   
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7  комментариев
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Ivan Полчаса назад
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Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июняПосмотреть
Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня
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15k
..: Атеист :.. 5 минут назад
Ну и правильно. А то когда нет наказания им пофигу становится на все и всех. Гоняют как хотят.
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10k
Гвоздь 16 минут назад
это ж им правила учить придётся:

"""От 2 до 2,5 тысячи рублей придётся заплатить за езду по проезжей части там, где это запрещено, а также за создание помех пешеходам, к примеру, на тротуарах. Выезд на тротуар на самокате тяжелее 35 килограммов обойдётся в 3–3,5 тысячи рублей, движение по автомагистрали в одну тысячу"""
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808
дмитрий Полчаса назад
Шерин самокатов пора запретить дети ездят часто вдвоём и топят так как так дешевле. Техника не своя как пользоваться понятия не имеют.Возьми даже дрель у соседа с не привычке как она работает пока не проверишь не привыкнешь хз. а тут встали и вдвоем и поехали. Конечно будут дтп. С самокатами собственными надо по мягче все-таки хотя... тут тоже дебилов не меренно. Про велосипеды толку-то писать не спешиться на переходе это святое особенно для доставщиков.
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8k
tamin Полчаса назад
А можно депутатов запретить?
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Добрый Бабайка
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