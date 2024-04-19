Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня

Эксклюзивно для самокатчиков и прочих пользователей средств индивидуальной мобильности разработана новая статья КоАП. Она будет наказывать за езду в нетрезвом виде и за отказ пройти медосвидетельствование штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. При этом для велосипедистов предлагается сохранить прежний уровень ответственности: для них сейчас предусмотрены штрафы до 1,5 тысячи.



Прочие нововведения распространяются на пилотов СИМ и частично на велосипедистов. К примеру, за оставление места ДТП вводятся штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, а за причинение вреда здоровью — до 15 тысяч в зависимости от тяжести. Езду вдвоём на самокате согласно проекту будут карать на сумму от 2 до 3 тысяч, перевозку детей — штрафом до 5 тысяч.



Превышение скорости накажут в размере от 500 до 5 тысяч рублей, при этом ненаказуемый порог составит лишь 5 км/ч. От 2 до 2,5 тысячи рублей придётся заплатить за езду по проезжей части там, где это запрещено, а также за создание помех пешеходам, к примеру, на тротуарах. Выезд на тротуар на самокате тяжелее 35 килограммов обойдётся в 3–3,5 тысячи рублей, движение по автомагистрали — в одну тысячу.



Выявлять нарушителей хотят с помощью камер автоматической фиксации.



По официальным данным, в 2023 году было зафиксировано 3,1 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Такие аварии занимают небольшую долю в статистике, но их количество на фоне расширения парка СИМ активно растёт. К примеру, по сравнению с 2022 годом оно увеличилось втрое: в ГИБДД называют динамику угрожающей. Погибли в авариях 43 человека, из которых 42 были самими пользователями СИМ.