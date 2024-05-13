Бесконечная история с обгоняющим и поворачивающим

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Видео из Томской области. Водитель автомобиля Хюндай Солярис во время обгона столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Рено Логан. В соцсетях идут жаркие споры на тему, кто больше виноват в этом ДТП.
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Метки: Видео ДТП ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина обгон
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При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства."