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Бесконечная история с обгоняющим и поворачивающим

Бесконечная история с обгоняющим и поворачивающим

Автор:
13 мая 2024 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обгон   
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Видео из Томской области. Водитель автомобиля Хюндай Солярис во время обгона столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Рено Логан. В соцсетях идут жаркие споры на тему, кто больше виноват в этом ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обгон   
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7  комментариев
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1k
roman-delisov Час назад
Поворачивающий, конечно виноват, сплошной нет, знака обгон запрещен нет.
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−7
Vik 2 минуты назад
Если перед поворотом был сигнал поворотника, обгоняющий виноват, т.к. создал помеху. При отсутствии поворотника, виноват [мат], который сбил обгоняющего.
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12k
Дмитрий 9 минут назад
У обгоняющего будет 100% 10.1 пункт ПДД. Его, как минимум должен был насторожить знак, предупреждающий о приближении к повороту на лево. Водитель, которые совершает поворот на лево, в принципе не обязан уступать дорогу обгоняющему, только автомобилю, движущемуся во встречном направлении. Так что, скорее всего, виноват обгоняющий! "10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства."
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1466 постов (1486 в горячем)

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