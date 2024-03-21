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Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80

Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80

Автор:
21 марта 2024 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Infiniti   QX80   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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Визуально новый трёхрядный QX80 выполнен в стиле концепта QX80 Monograph, показанного публике летом 2023 года. Причём глобальных отличий между шоукаром и товарным автомобилем не так уж и много.
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Метки: Infiniti   QX80   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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9  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Лучше бы не писали цену! Только грусть от этого.
А сам аппарат хорош. Хотя жаль, что отказались от 5,6. Звук у него был приятный. Хотя мне у них больше fx нравился. Компактный и маневренный для города. Там 3,5 к месту был. А 4,5 просто ураган.
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783
Шурман 3 минуты назад
Это только я увидел 3 разные машины 3х разных годов и 3х разных марок как Ровер , Крузак и их Финика отдельные какие то линии ?
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35k
Korolev Полчаса назад
Жир...
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7k
alex Час назад
Джакузи не хватает.
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22k
alexis Час назад
Внедорожник которому нельзя съезжать с дороги?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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