Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80

В салоне внимание привлекает массивный планшет на передней панели, объединяющий под одним стеклом два 14.3-дюймовых экрана. Отмечается, что медиасистема модели построена вокруг сервисов Google. Более того, на оба дисплея можно выводить панорамную картинку с передних камер. Это, по мнению инженеров, очень поможет при парковке или маневрировании в тесных пространствах. Камеры автомобиля, включая салонную, к слову, можно использовать и для съёмок. Авто оснащено специальной функцией Journey Diary, которая автоматически делает фото или записывает видео в дороге и способна выкладывать их в социальные сети.



Третий экран предназначен для управления микроклиматом, а также обогревами, подогревами и вентиляцией кресел. В компании обещают особые настройки отдачи тачскрина, которые сделают взаимодействие с ним более приятным, но подробности пока не раскрываются. Климатическая установка QX80 также способна в автоматическом режиме корректировать индивидуальные настройки для каждого из пассажиров. В потолок встроены специальные инфракрасные датчики, определяющие насколько комфортна температура для седока.



Из особенностей оснащения стоит отметить аудиосистему Klipsch с 24 динамиками, массажные кресла на втором ряду, чего у Infiniti никогда не было, обширный набор вспомогательной водительской электроники, опциональный проекционный экран и отсутствие традиционного селектора автомата. Его функции выполняют кнопки на центральной консоли.



В основе Infiniti QX80 лежит модернизированное рамное шасси, обеспечивающее значительно большую жёсткость (+25 %). Подвеска у модели адаптивная, с пневмобаллонами. Она способна опускать автомобиль на 71 мм для облегчения посадки и поднимать его на 61 мм для преодоления бездорожья.



Под капотом теперь стоит не 5.6-литровый V8, а V6 с турбонаддувом. Объём двигателя равен 3.5 литра, а его мощность составляет 456 сил и 598 Нм крутящего момента, то есть прибавка в тяге равна 139 Нм. Работает мотор в паре с 9-ступенчатым автоматом и опциональной системой полного привода.



Известно, что в США Infiniti QX80 поступит в продажу уже летом 2024 года. Цены на новинку стартуют с отметки в 84 445 долларов (7,8 миллионов рублей по текущему курсу) за версию с задним приводом и доходят до 112 590 долларов (10,4 миллионов рублей) за топовый полноприводный вариант с приставкой Autograph в названии.