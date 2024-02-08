Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице

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Впервые в истории китайский автомобиль получил название на кириллице. Компания Sinomach Automobile, которая выпускает внедорожник Oting Paladin, решила продавать его на российском рынке под названием «Паладин». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4882 мм. Автомобиль будет оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF и системой полного привода. В базовой версии автомобиль будет иметь только задний привод.
Oting Paladin, являющийся версией Nissan Terra, будет доступен в четырех комплектациях. В базовой комплектации автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, 12-дюймовым экраном мультимедиа, беспроводной зарядкой для смартфона, парктрониками, системой кругового обзора и другими функциями.
Oting Paladin, являющийся версией Nissan Terra, будет доступен в четырех комплектациях. В базовой комплектации автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, 12-дюймовым экраном мультимедиа, беспроводной зарядкой для смартфона, парктрониками, системой кругового обзора и другими функциями.
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Метки: Автовсячина Германия Китай Палладин Россия Япония авто автомир автомобили внедорожник кроссовер машина
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..судя по твоему высеру ты на "ламборгини 2106"катаешся
думаю что этот красавчик, будет далеко не по зубам всем тем, кто пишет на кириллице..
и "В базовой версии автомобиль будет иметь только задний привод." - что это за "внедорожник" ?
Фу как это мерзко звучит...