Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4882 мм. Автомобиль будет оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF и системой полного привода. В базовой версии автомобиль будет иметь только задний привод.



Oting Paladin, являющийся версией Nissan Terra, будет доступен в четырех комплектациях. В базовой комплектации автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, 12-дюймовым экраном мультимедиа, беспроводной зарядкой для смартфона, парктрониками, системой кругового обзора и другими функциями.