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Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице

Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице

Автор:
08 февраля 2024 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Германия   Китай   Палладин   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кроссовер   машина   
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Впервые в истории китайский автомобиль получил название на кириллице. Компания Sinomach Automobile, которая выпускает внедорожник Oting Paladin, решила продавать его на российском рынке под названием «Паладин». Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Метки: Автовсячина   Германия   Китай   Палладин   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кроссовер   машина   
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16  комментариев
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52k
Aleksandr 44 минуты назад
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5k
4ijik 11 минут назад
Прадос и прадос... Так бы и назвали...
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42k
Example 6.2.6 41 минуту назад
Думаю, это очередное одноразовое китайское овно за овер-прайс, удешевлённое за счёт китайской локализации производства и тамошних комплектующих из порошкового металла. На рынке Китая, данная машина не пользуется популярностью со стартовой ценой в 23К USD. Соответственно, прямое и грамотное решение везти говноедам в Россию, они ж Джилли, Джаки, Хавалы и прочие Чери покупают за отмороженный ценник, так ещё и нахваливают.. Думаю, за 40К тут будут продавать Паладина, для наших копрофилов.
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15k
котегRUS Час назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?

думаю что этот красавчик, будет далеко не по зубам всем тем, кто пишет на кириллице..

и "В базовой версии автомобиль будет иметь только задний привод." - что это за "внедорожник" ?
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1
Freddie 7925 котегRUS 38 минут назад
Монопривод в базе это бывает, как раз у Ниссана. Но раз в родственниках Ниссан числится, могли бы Ниссановский VQ поставить...
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А почему не 3х литровым атмосферным мотором ?
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