Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $

Hyundai ещё в прошлом году объявила о том, что больше не будет выпускать такие авто, видимо, из-за финансовых соображений. Но машину в обновлённом варианте всё же выпустили, причём благодаря китайскому партнёру. В Южную Корею машины поставляются из Китая. Это авто китайской сборки — их производят на заводе Beijing-Hyundai.



Sonata Taxi не зря носит своё имя. Машина отличается от обычной Sonata, и достаточно ощутимо. Во-первых, версия Taxi на 3,5 см длиннее, у машины более износостойкая обивка кресел, другие покрышки и, специальное оборудование, включая подсветку зоны вокруг авто, что важнее всего, более классические агрегаты. Под капотом тут двухлитровый двигатель, который умеет потреблять пропан и выдаёт 146 л.с. мощности, а в качестве коробки передач — классическая шестиступенчатая гидромеханика.



В оснащение Sonata Taxi включат расширенный набор водительских ассистентов и сразу 9 подушек безопасности.



Цены на такую машину в Корее стартуют с 16 300 долларов, и это на 20% дешевле обычной версии Sonata.