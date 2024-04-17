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Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $

Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $

Автор:
17 апреля 2024 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Sonata   Автовсячина   Китай   Корея   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Hyundai вернула в свою линейку «идеальный автомобиль для такси». В Южной Корее стартовал приём заказов на Sonata Taxi нового поколения.
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Метки: Hyundai   Sonata   Автовсячина   Китай   Корея   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Утираю слёзы зависти. 1.6 миллиона рублей за это чудо корейских инженеров.
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1k
max20 18 минут назад
Вот бы Газпром завёз несколько миллионов такого и глядишь, внутренние продажи превысят внешний гемморой.
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62
ГТА Форевер Час назад
Фу, какая пошлость! Товарищи! Берем наш Москвич!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
ВАЗ в соседнем посте поперхнётся от таких цен и качества. Ужас, а ведь было время, когда с корейцев плевались.
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Добрый Бабайка
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