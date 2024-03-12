Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей

Enertech является технологическим партнером российской компании Рэнера, которая производит батареи для электротранспорта на основе корейских ячеек и строит гигафабрику в Калининградской области.



Росатом приобрел 49% акций компании Enertech International в 2021 году и еще 49% в 2022 году. Enertech работала с такими компаниями, как BMW, Samsung и LG, и поставляла батареи для норвежских электромобилей Think, а также для автомобилей Aurus.



Однако мощности производства у Enertech были очень ограниченными, всего 150 мВт•ч, в то время как гигафабрика в Калининградской области будет иметь мощность 4 ГВт•ч.



В связи с запретом на поставку из Кореи, создание собственных разработок становится все более актуальным для России.



Планируется строительство других гигафабрик в разных регионах, включая Московскую область.



Также можно временно попробовать использовать обходные пути для доставки ячеек из Кореи или попытаться получить разрешение на прямые поставки от властей Южной Кореи.