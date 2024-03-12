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Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей

Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей

Автор:
12 марта 2024 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   аккумулятор   машина   санкции   электромобиль   
843
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Корея запретила поставку литий-ионных батарей в Россию, включая аккумуляторы для электротранспорта. Этот запрет затронул компанию Enertech, которая была основным южно-корейским поставщиком батарей в Россию.
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Метки: Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   аккумулятор   машина   санкции   электромобиль   
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5  комментариев
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4k
Максим Макашев 41 минуту назад
Какая там в Африке страна является поставщиком сырья для литиевых аккумуляторов то? Вроде бы у неё с Россией хорошие отношения. Вот и пусть сделает "жест доброй воли" прекратив отгрузку сырья в Корею.
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258
dasn7 11 минут назад
Ионы лития без поставок самого лития помогут им в бизнесе или это очередной пример стрельбы себе в ноги под суровым взглядом полосатого шер-хана?
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32k
Юрьевич 19 минут назад
"Однако мощности производства у Enertech были очень ограниченными, всего 150 мВт ч"
Автор, может всё-таки 150 МВт ч? Разницу чувствуешь, или в школе на уроках физики болду пинал?
Южная Корея что-то давно и очень настойчиво нарывается... Историю в школе там перестали учить?
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2k
max Полчаса назад
корея не поддерживает ликвидацию нацистов . Все равно, Китай, сожрет весь автопром.
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