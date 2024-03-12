Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей

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Корея запретила поставку литий-ионных батарей в Россию, включая аккумуляторы для электротранспорта. Этот запрет затронул компанию Enertech, которая была основным южно-корейским поставщиком батарей в Россию.
Enertech является технологическим партнером российской компании Рэнера, которая производит батареи для электротранспорта на основе корейских ячеек и строит гигафабрику в Калининградской области.
Росатом приобрел 49% акций компании Enertech International в 2021 году и еще 49% в 2022 году. Enertech работала с такими компаниями, как BMW, Samsung и LG, и поставляла батареи для норвежских электромобилей Think, а также для автомобилей Aurus.
Однако мощности производства у Enertech были очень ограниченными, всего 150 мВт•ч, в то время как гигафабрика в Калининградской области будет иметь мощность 4 ГВт•ч.
В связи с запретом на поставку из Кореи, создание собственных разработок становится все более актуальным для России.
Планируется строительство других гигафабрик в разных регионах, включая Московскую область.
Также можно временно попробовать использовать обходные пути для доставки ячеек из Кореи или попытаться получить разрешение на прямые поставки от властей Южной Кореи.
Росатом приобрел 49% акций компании Enertech International в 2021 году и еще 49% в 2022 году. Enertech работала с такими компаниями, как BMW, Samsung и LG, и поставляла батареи для норвежских электромобилей Think, а также для автомобилей Aurus.
Однако мощности производства у Enertech были очень ограниченными, всего 150 мВт•ч, в то время как гигафабрика в Калининградской области будет иметь мощность 4 ГВт•ч.
В связи с запретом на поставку из Кореи, создание собственных разработок становится все более актуальным для России.
Планируется строительство других гигафабрик в разных регионах, включая Московскую область.
Также можно временно попробовать использовать обходные пути для доставки ячеек из Кореи или попытаться получить разрешение на прямые поставки от властей Южной Кореи.
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Автор, может всё-таки 150 МВт ч? Разницу чувствуешь, или в школе на уроках физики болду пинал?
Южная Корея что-то давно и очень настойчиво нарывается... Историю в школе там перестали учить?