ДТП с возгоранием в Чебоксарах

В Чебоксарах на улице Университетской водитель Шкоды Рапид при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. От удара один автомобиль перевернулся, а второй загорелся. К счастью, никто не пострадал.

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В Чебоксарах на улице Университетской водитель Шкоды Рапид при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. От удара один автомобиль перевернулся, а второй загорелся. К счастью, никто не пострадал. 2024-03-19T10:33:35+03:00 Пропустить

В Чебоксарах на улице Университетской водитель Шкоды Рапид при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. От удара один автомобиль перевернулся, а второй загорелся. К счастью, никто не пострадал. 2024-03-19T10:33:35+03:00 Пропустить