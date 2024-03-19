ДТП с возгоранием в Чебоксарах

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В Чебоксарах на улице Университетской водитель Шкоды Рапид при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. От удара один автомобиль перевернулся, а второй загорелся. К счастью, никто не пострадал.
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