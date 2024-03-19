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ДТП с возгоранием в Чебоксарах

ДТП с возгоранием в Чебоксарах

Автор:
19 марта 2024 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перевернулся   пожар   
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В Чебоксарах на улице Университетской водитель Шкоды Рапид при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. От удара один автомобиль перевернулся, а второй загорелся. К счастью, никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перевернулся   пожар   
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3  комментария
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3k
Seryi_spb Час назад
Так быстро загорелся, как спичкой по чиркашу.
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23k
BiZ 14 минут назад
слепошарая поеьень
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