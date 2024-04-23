Китайская GAC показала автомобили будущего

Развозной фургончик City Box дизайнеры сделали трёхколёсным, при этом переднее колесо выполнено гораздо более широким, чем задние. Вместо двери багажника применён тканевый «рюкзак», а перегородка между водительским местом и грузовым отсеком выполнена решётчатой. Вставляя в отверстия специальные стержни-крюки, можно модифицировать её функционал по желанию водителя. Передняя часть кузова оснащена выдвижной П-образной панелью — на стоянках она превращается в подобие столика.



Пассажирский City Pod имеет только два посадочных места и практически полностью прозрачный кузов. Кресла сформированы за счёт стационарной изогнутой панели, которая одновременно является частью силовой структуры. Под ней встроен съёмный цилиндрический чемодан, ещё один прикреплён ремнями к передней панели.



Спорткупе City Run вообще не имеет дверей — в его футуристичный салон необходимо попадать через сдвижной колпак. В салоне установлен гигантский дисплей с системой проекции и функциями дополненной реальности.



Технические характеристики не приводятся. Однако дизайнеры посчитали, что подобный транспорт в будущем окажется максимально унифицирован: все три прототипа оснащены силовым блоком на задней оси, где в одном корпусе смонтированы электромотор и управляющая электроника. Такие блоки по замыслу создателей концептов будут делать быстросъёмными, что заметно упростит как обслуживание, так и замену. Серийных перспектив у Car Culture 3.0 нет, по крайней мере в ближайшие годы.