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Китайская GAC показала автомобили будущего

Китайская GAC показала автомобили будущего

Автор:
23 апреля 2024 12:47
Сообщество : Автомир
Метки: GAC   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Европейская дизайн-студия автоконцерна GAC представила на дизайнерской выставке в Милане сразу три необычных концепта транспорта будущего. Это уже третья работа европейской дизайн-студии GAC в линейке. Темой последнего проекта стало будущее городской мобильности. Показан небольшой коммерческий автомобильчик City Box, пассажирский субкомпакт City Pod и миниатюрное спорткупе City Run.
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Метки: GAC   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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4  комментария
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20k
Bill Час назад
Колеса сильно широкие - будет много энергии жрать.
Ничего у них не выйдет с таким прототипом.
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97k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Из какого к/ф эта машина?
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2k
Андрей Кузнецов 55 минут назад
"если птице отрезать .... "
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7k
Трям Час назад
Для сити ран надо сначала показать дороги будущего.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1226 постов (1217 в горячем)

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