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Министерство обороны РФ пересели с японских на китайские автомобили

Министерство обороны РФ пересели с японских на китайские автомобили

Автор:
24 апреля 2024 12:15
Сообщество : Автомир
Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
854
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Министерство обороны России решило заменить свои Toyota Camry на китайские седаны. Это решение свидетельствует о стремлении укрепить отношения с Китаем и поддержать китайскую автомобильную промышленность. Кроме того, это также может быть попыткой диверсифицировать автопарк для повышения безопасности и экономической эффективности.

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Метки: Hongqi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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20  комментариев
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17k
Kostick 39 минут назад
они там не поели ли ухи? значит волонтеры сетки плетут, по школам гуманитарку собирают, а толстожопым генералам вёдра по 8 лямов покупают? уазиков вполне хватит.
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−14
Igor Samchev 6 минут назад
И тут позор. Где ж местный автопром то?
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livaneth 16 минут назад
"Это решение свидетельствует о стремлении укрепить отношения с Китаем" - А с Россией они не стремятся укрепить отношения? Или это другое?
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7k
pinbalist 48 минут назад
"поддержать китайскую автомобильную промышленность" - а чего родной автотаз-то не поддерживают?
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Alex 48 минут назад
импортозамещение во всей красе.
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Добрый Бабайка
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