Министерство обороны РФ пересели с японских на китайские автомобили

На улицах столицы уже замечены черные Hongqi H9 с военными номерами, предположительно принадлежащие военной автобазе. Ранее армия закупала автомобили Toyota Camry, а теперь она переходит на роскошные китайские автомобили.



Основанная в 1958 году, марка Hongqi («Красное знамя») широко используется в Китае для представительских целей и руководства страны.



Hongqi H9 является флагманской моделью FAW и крупнее, чем Toyota Camry. Цена на Hongqi H9 начинается от 7,8 миллионов рублей.



Компания Hongqi вышла на российский рынок весной прошлого года и предлагает пять моделей, включая H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5, седан H5 и полноразмерный кроссовер HS7.