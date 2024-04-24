Министерство обороны РФ пересели с японских на китайские автомобили

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Министерство обороны России решило заменить свои Toyota Camry на китайские седаны. Это решение свидетельствует о стремлении укрепить отношения с Китаем и поддержать китайскую автомобильную промышленность. Кроме того, это также может быть попыткой диверсифицировать автопарк для повышения безопасности и экономической эффективности.
На улицах столицы уже замечены черные Hongqi H9 с военными номерами, предположительно принадлежащие военной автобазе. Ранее армия закупала автомобили Toyota Camry, а теперь она переходит на роскошные китайские автомобили.
Основанная в 1958 году, марка Hongqi («Красное знамя») широко используется в Китае для представительских целей и руководства страны.
Hongqi H9 является флагманской моделью FAW и крупнее, чем Toyota Camry. Цена на Hongqi H9 начинается от 7,8 миллионов рублей.
Компания Hongqi вышла на российский рынок весной прошлого года и предлагает пять моделей, включая H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5, седан H5 и полноразмерный кроссовер HS7.
Основанная в 1958 году, марка Hongqi («Красное знамя») широко используется в Китае для представительских целей и руководства страны.
Hongqi H9 является флагманской моделью FAW и крупнее, чем Toyota Camry. Цена на Hongqi H9 начинается от 7,8 миллионов рублей.
Компания Hongqi вышла на российский рынок весной прошлого года и предлагает пять моделей, включая H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5, седан H5 и полноразмерный кроссовер HS7.
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Метки: Hongqi Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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