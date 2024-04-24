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Редкую модель Ferrari с необычной историей оценили всего в 80 000 евро

Редкую модель Ferrari с необычной историей оценили всего в 80 000 евро

Автор:
24 апреля 2024 14:19
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   раритет   спорткар   
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В начале мая на аукционе RM Sotheby’s в Монако выставят на торги купе Ferrari 1975 года с необычной историей. Фирма использовала автомобиль как лабораторию на колёсах, тестируя на нём, в том числе при помощи знаменитого гонщика Ники Лауда, разнообразные новые технологии. Несмотря на необычный статус, привлекательный для коллекционеров, оценили Ferrari всего от 60 тыс. до 80 тыс. евро, возможно из-за удручающего состояния автомобиля.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   раритет   спорткар   
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1  комментарий
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surgy Час назад
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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