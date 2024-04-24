Редкую модель Ferrari с необычной историей оценили всего в 80 000 евро

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В начале мая на аукционе RM Sotheby’s в Монако выставят на торги купе Ferrari 1975 года с необычной историей. Фирма использовала автомобиль как лабораторию на колёсах, тестируя на нём, в том числе при помощи знаменитого гонщика Ники Лауда, разнообразные новые технологии. Несмотря на необычный статус, привлекательный для коллекционеров, оценили Ferrari всего от 60 тыс. до 80 тыс. евро, возможно из-за удручающего состояния автомобиля.
Спорткар построили в 1975 году, и с конвейера он сошёл как стандартный 365 GT4 2+2. Несмотря на относительно малый тираж этой модели (немногим более 500 экземпляров), покупателя автомобиль не нашёл. В Ferrari решили использовать ненужное шасси для обкатки новых разработок и назвали автомобиль Esperienza.
В частности, на нём испытывали усовершенствованный двигатель, которым планировали заменить V12, применявшийся на 365 GT4. Увеличили рабочий объём мотора с 4.4 до 4.8 литра, а также заменили карбюраторы системой впрыска. В продажу гран-турер с таким мотором поступил только в 1979 году. Кроме того, на этом автомобиле установлена автоматическая коробка: Ferrari 400i стала первым двухпедальным спорткаром из Маранелло.
Автомобиль служил тестовым полигоном до 1980 года, когда компания всё же решила сбыть его с рук. Двухдверка оставалась в Европе до 2002 года, периодически меняя владельцев, а затем её перевезли через океан. Снова в поле зрения историков Ferrari 400i Protoripo появился только в 2017 году. По всей видимости, где-то в этот период состояние автомобиля резко ухудшилось. Аукционисты особо отмечают, что гран-турер потребует вдумчивой реставрации, для того чтобы им можно было пользоваться по назначению, но предполагают, что для поклонника итальянского бренда процесс может оказаться очень увлекательным.
В частности, на нём испытывали усовершенствованный двигатель, которым планировали заменить V12, применявшийся на 365 GT4. Увеличили рабочий объём мотора с 4.4 до 4.8 литра, а также заменили карбюраторы системой впрыска. В продажу гран-турер с таким мотором поступил только в 1979 году. Кроме того, на этом автомобиле установлена автоматическая коробка: Ferrari 400i стала первым двухпедальным спорткаром из Маранелло.
Автомобиль служил тестовым полигоном до 1980 года, когда компания всё же решила сбыть его с рук. Двухдверка оставалась в Европе до 2002 года, периодически меняя владельцев, а затем её перевезли через океан. Снова в поле зрения историков Ferrari 400i Protoripo появился только в 2017 году. По всей видимости, где-то в этот период состояние автомобиля резко ухудшилось. Аукционисты особо отмечают, что гран-турер потребует вдумчивой реставрации, для того чтобы им можно было пользоваться по назначению, но предполагают, что для поклонника итальянского бренда процесс может оказаться очень увлекательным.
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