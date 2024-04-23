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Haval показал обновлённый кроссовер H6. С центральной панели пропали кнопки

Haval показал обновлённый кроссовер H6. С центральной панели пропали кнопки

Автор:
23 апреля 2024 13:39
Сообщество : Автомир
Метки: Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   х6   
2303
15
Haval опубликовала официальные изображения салона кроссовера H6, который, как утверждается, сменит поколение. Судя по ним, интерьер паркетника ждёт радикальное преображение. Официальная премьера H6 для китайского рынка состоится 25 апреля в рамках Пекинского автосалона.
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Метки: Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   х6   
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12  комментариев
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9k
Ysik 2 часа назад
Ну вот зачем так делать, верните кнопки! Пока доберешься до настроек климата, офигеешь, да и быстро в пути это не сделать, а значит придется отвлекаться от дороги. А вот переключение передач на рулевой колонке, оказалось очень удобно, хоть и непривычно (катаюсь периодически на китайцах).
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9k
perekrestok Минуту назад
Теперь и не скрывают что их автомобили это смартфоны с колесами. Скоро на ходу будут новую версию Андроида устанавливать. Значит остановится посреди дороги и отключится. И хорошо если аварийку включит.
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46k
Цыц тут у меня 13 минут назад
У предыдущих Хавалов самое слабое место это как раз малое количество физических кнопок, а теперь их совсем не будет...
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149
Бриллиант 20 минут назад
СЕНСОРЫ БЕЗ КНОПОК ГОВНО
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8k
tamin Полчаса назад
Не удобно без кнопок. Крутилку на ощупь можно ткнуть. А в этот дисплей... Нет, не айс
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Полный трэш, идиоты.
Попробуйте "вслепую" пошарить по экрану и не промахнуться.
То есть чтобы наладить климат нормальному водителю придётся остановиться. А ненормальный попадёт в ДТП
Неужели это так сложно - устроить опрос, что на самом деле нужно среднему водителю.
Ну все же проголосуют за хардверные кнопки.
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24k
sanchesS80 Час назад
ИМХО пора законодательно на уровне техрегламента запрещать такие вот штуки. Электроника хороша для навигации и для меню настроек, которые можно сделать в спокойном режиме после остановки. Всё чем водитель реально пользуется прямо во время движения - должно быть физическим и быстро нажиматься одним движением руки в дороге без отвлечения внимания.
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11k
Алексей Час назад
Даже комментить не стану
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Раз начали в электронику, сделайте тогда голосовое управление функциями.
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23k
sos1960sos Час назад
С центральной панели пропали кнопки. Полиция ведёт расследование. Уже есть первые подозреваемые...
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62k
dima423 2 часа назад
ХЗ как по мне совсем без кнопок плохо, некоторые вещи, которые постоянно используются и должны быть в быстром доступе, удобнее со стационарной кнопки нажимать, чем лазить в этих меню постоянно
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