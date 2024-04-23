Haval показал обновлённый кроссовер H6. С центральной панели пропали кнопки

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Haval опубликовала официальные изображения салона кроссовера H6, который, как утверждается, сменит поколение. Судя по ним, интерьер паркетника ждёт радикальное преображение. Официальная премьера H6 для китайского рынка состоится 25 апреля в рамках Пекинского автосалона.
Доминантой интерьера стал огромный центральный дисплей, на который переведено управление всеми дополнительными функциями. Физических кнопок Haval H6 лишился практически полностью. Ассистирует дисплею относительно компактная приборная панель.
Селектор трансмиссии по новой моде переехал на рулевую колонку. Очистив центральный тоннель от органов управления, его переконфигурировали: здесь появилась мощная беспроводная зарядка, подстаканники и крупная ёмкость для мелочей. Сообщается также о новых возможностях отделки интерьера, передних креслах с вентиляцией и увеличенном числе динамиков. Подробностей о медиавооружении H6 пока нет, но можно предположить, что система кроссовера получит модернизированное «железо» и новые возможности.
Внешность паркетника Haval была рассекречена ранее. Он позиционируется как новое поколение модели, но при этом сохранил прежнюю моторную гамму и, по всей видимости, платформу. Комплектовать H6 для китайского рынка будут 177-сильным мотором 1.5 либо четвёркой объёмом 2 литра на 231 силу. В трансмиссии — 7-ступенчатый робот и опциональный полный привод.
Селектор трансмиссии по новой моде переехал на рулевую колонку. Очистив центральный тоннель от органов управления, его переконфигурировали: здесь появилась мощная беспроводная зарядка, подстаканники и крупная ёмкость для мелочей. Сообщается также о новых возможностях отделки интерьера, передних креслах с вентиляцией и увеличенном числе динамиков. Подробностей о медиавооружении H6 пока нет, но можно предположить, что система кроссовера получит модернизированное «железо» и новые возможности.
Внешность паркетника Haval была рассекречена ранее. Он позиционируется как новое поколение модели, но при этом сохранил прежнюю моторную гамму и, по всей видимости, платформу. Комплектовать H6 для китайского рынка будут 177-сильным мотором 1.5 либо четвёркой объёмом 2 литра на 231 силу. В трансмиссии — 7-ступенчатый робот и опциональный полный привод.
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Метки: Haval Автовсячина Китай авто автомир автомобили кроссовер машина х6
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Попробуйте "вслепую" пошарить по экрану и не промахнуться.
То есть чтобы наладить климат нормальному водителю придётся остановиться. А ненормальный попадёт в ДТП
Неужели это так сложно - устроить опрос, что на самом деле нужно среднему водителю.
Ну все же проголосуют за хардверные кнопки.