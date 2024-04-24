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Неудачная попытка водителя остановить автомобиль

Неудачная попытка водителя остановить автомобиль

Автор:
24 апреля 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   Видео   Китай   авто   инцидент   фейл   
1692
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Камера наблюдения, установленная в китайском городе Хэцзэ, запечатлела тревожный момент в жизни автомобилиста. Мужчина попытался остановить грузовик, встав на его пути.

Главный герой видеоролика, увидев, что его грузовик покатился в сторону водоёма, бросился ему навстречу. Многотонная махина проломила ограждение и сбросила водителя в воду. Как позже написали СМИ, водитель уцелел и отделался лишь синяками.

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Метки: Автомобиль   Видео   Китай   авто   инцидент   фейл   
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6  комментариев
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24k
hebpat Час назад
неужели он думает, что сможет остановить многотонный грузовой автомобиль? скорее всего водитель погиб
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74
Самуил Маршак 9 минут назад
Это он зря!
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1k
Кактус 38 минут назад
Родился без мозгов, но в рубашке))
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208
Алексей Хлапов 59 минут назад
Он в кабину бежал
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2975 постов (2911 в горячем)

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