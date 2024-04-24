Неудачная попытка водителя остановить автомобиль

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Камера наблюдения, установленная в китайском городе Хэцзэ, запечатлела тревожный момент в жизни автомобилиста. Мужчина попытался остановить грузовик, встав на его пути.
Главный герой видеоролика, увидев, что его грузовик покатился в сторону водоёма, бросился ему навстречу. Многотонная махина проломила ограждение и сбросила водителя в воду. Как позже написали СМИ, водитель уцелел и отделался лишь синяками.
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