Водитель из Китая продемонстрировал невероятное мастерство, проехав по двум брёвнам

Этот водитель из Китая, определенно, стал бы первым в соревновании по пересечению рек по импровизированным мостам. Ему удалось проехать над водоемом задним ходом по двум стволам тонких деревьев.
С невероятной точностью и храбростью ему в конечном итоге удаётся пересечь ров и перебраться на другую сторону. Данные увлекательные кадры были сняты во вторник в Куньмин, провинция Юньнань.
Ролик разместил на китайской платформе обмена видео «Kuaishou» пользователь Лао Кун, автолюбитель, ставший свидетелем этого удивительного инцидента.
В 2-минутном видео два бревна явно с большим трудом выдерживают вес светлого фургона, но невзирая на это водитель всё равно пошёл на подвиг, во время выполнения которого продемонстрировал всё своё мастерство и стальные нервы.
Он медленно завёл свою машину задним ходом на импровизированный мост, после чего максимально осторожно переместил транспортное средство в нужную точку.
В 2-минутном видео два бревна явно с большим трудом выдерживают вес светлого фургона, но невзирая на это водитель всё равно пошёл на подвиг, во время выполнения которого продемонстрировал всё своё мастерство и стальные нервы.
Он медленно завёл свою машину задним ходом на импровизированный мост, после чего максимально осторожно переместил транспортное средство в нужную точку.
Пользователи соцсетей были удивлены тем, как просто водитель смог справиться с непростой задачей.
«Мне, честно говоря, было страшно за этим наблюдать», — сказал один из них.
Другой же назвал мужчину «водителем года».
«Вау! Я честно считаю, что это было безумием. Хотя это действительно потрясающе, я не знаю, зачем он вообще на это пошёл», — восторженно проговорил ещё один.
«Мне, честно говоря, было страшно за этим наблюдать», — сказал один из них.
Другой же назвал мужчину «водителем года».
«Вау! Я честно считаю, что это было безумием. Хотя это действительно потрясающе, я не знаю, зачем он вообще на это пошёл», — восторженно проговорил ещё один.
Авторский пост
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