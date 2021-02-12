Водитель из Китая продемонстрировал невероятное мастерство, проехав по двум брёвнам

Пользователи соцсетей были удивлены тем, как просто водитель смог справиться с непростой задачей.



«Мне, честно говоря, было страшно за этим наблюдать», — сказал один из них.



Другой же назвал мужчину «водителем года».



«Вау! Я честно считаю, что это было безумием. Хотя это действительно потрясающе, я не знаю, зачем он вообще на это пошёл», — восторженно проговорил ещё один.