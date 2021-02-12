FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7403 поста • 700 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Водитель из Китая продемонстрировал невероятное мастерство, проехав по двум брёвнам

Водитель из Китая продемонстрировал невероятное мастерство, проехав по двум брёвнам (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   водитель   китай   мастерство   мост   
220
2
1
Этот водитель из Китая, определенно, стал бы первым в соревновании по пересечению рек по импровизированным мостам. Ему удалось проехать над водоемом задним ходом по двум стволам тонких деревьев.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   водитель   китай   мастерство   мост   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
453
Buhlo 2 часа назад
чего не сделаешь за плошку риса! - сказал в конце ролика водитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AРТУР ITA 42 минуты назад
Все ждал когда свалится к еб.....ям.Стволы даже не прогнулись.И главное-ЗАЧЕМ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sgb66 2 часа назад
А теперь прикинем сколько весит это авто, длину и диаметр бревнышек. А потом удивленно округлим глаза и зададимся вопросом: КАКОГО ХЕРА НИ ОДНО ИЗ БРЕВНЫШЕК НЕ ПРОГНУЛОСЬ НИ НА ДЮЙМ И НЕ СПРУЖИНИЛО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 2 часа назад
уже несколько раз за эту неделю он так проезжал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Китаец заплатил за машину десятью коробками монет Китаец заплатил за машину десятью коробками монет Как выглядит "живая китайская стена" для регулировки движения в Шанхае Как выглядит "живая китайская стена" для регулировки движения в Шанхае Слаженная работа китайских дорожников во время укладки асфальта Слаженная работа китайских дорожников во время укладки асфальта В Китае тестируют безрельсовый электропоезд В Китае тестируют безрельсовый электропоезд Range Rover Sport въехал на лестницу из 999 ступеней в Китае Range Rover Sport въехал на лестницу из 999 ступеней в Китае
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322626



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
4
87
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
0
125
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как пингвины получили свое название?
1
2
Как пингвины получили свое название?
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
1
29
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
Как выглядят и чем занимаются потомки семьи Ленина (13 фото)
Как выглядят и чем занимаются потомки семьи Ленина (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
21

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#кино#СССР#люди#собака#девушки#прикольные#полиция
#Юмор#история#прикол#подборка#аварии#сша#в мире#дети#Россия#авария дня
#интересно#интересное#дтп#приколы#авто аварии#шоу бизнес#автомобили#автомир#кот#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться