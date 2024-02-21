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Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове

Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове

Автор:
21 февраля 2024 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Omoda   Porsche   Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Жёсткое ДТП произошло вчера на улице Ленина в Кемерове. Порше Кайен при повороте на улицу Ворошилова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Омода, который от удара потерял управление и врезался в столб. 76-летний водитель Порше с сотрясением головного мозга и травмами был доставлен в больницу. 33-летний водитель автомобиля Омода не пострадал.

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Метки: Omoda   Porsche   Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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8k
Андрей 44 минуты назад
ого. от лёгкого касания водитель поршака в больнице, а китаец - цел и невредим. вот это новости.
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118k
Z_Павел Юрьевич_V 6 минут назад
Там ещё, кстати, чуть перед переходом двое не сошлись, на 15й секунде видно. Кто-то уже на розовый летел.
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
что то вспомнилось..... "хрен ты у меня проскочишь!"
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6k
Дмитрий ! 38 минут назад
Хоть летун тоже не прав, но когда уже старпёрам запретят садиться за руль? Не видят, не соображают уже, а всё катаются.
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