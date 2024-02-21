Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове

Жёсткое ДТП произошло вчера на улице Ленина в Кемерове. Порше Кайен при повороте на улицу Ворошилова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Омода, который от удара потерял управление и врезался в столб. 76-летний водитель Порше с сотрясением головного мозга и травмами был доставлен в больницу. 33-летний водитель автомобиля Омода не пострадал.

0

Жёсткое ДТП произошло вчера на улице Ленина в Кемерове. Порше Кайен при повороте на улицу Ворошилова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Омода, который от удара потерял управление и врезался в столб. 76-летний водитель Порше с сотрясением головного мозга и травмами был доставлен в больницу. 33-летний водитель автомобиля Омода не пострадал. 2024-02-21T10:18:00+03:00 Пропустить

Жёсткое ДТП произошло вчера на улице Ленина в Кемерове. Порше Кайен при повороте на улицу Ворошилова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Омода, который от удара потерял управление и врезался в столб. 76-летний водитель Порше с сотрясением головного мозга и травмами был доставлен в больницу. 33-летний водитель автомобиля Омода не пострадал. 2024-02-21T10:18:00+03:00 Пропустить