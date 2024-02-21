Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове

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Жёсткое ДТП произошло вчера на улице Ленина в Кемерове. Порше Кайен при повороте на улицу Ворошилова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Омода, который от удара потерял управление и врезался в столб. 76-летний водитель Порше с сотрясением головного мозга и травмами был доставлен в больницу. 33-летний водитель автомобиля Омода не пострадал.
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Так что ещё у годиков и валите меня, братцы!!!
Да, нужно как раньше во многих культурах - геронтоцид.
Sarcasm mode: OFF
Вот вместо кнута пряник, вполне можно - если после достижения пенсионного возраста человек добровольно сдаёт своё водительское удостоверение, то ему бесплатный проезд общественным транспортом до конца жизни (в некоторых странах такое практикуют). Но тут опять проблема - во многих городах почти весь общественный транспорт это коммерческие перевозчики и им плевать на льготы и проездные.