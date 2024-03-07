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Почти как на МКАДе, только в Гонконге

Почти как на МКАДе, только в Гонконге

Автор:
07 марта 2024 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Гонконге на шоссе Тейт-Кэрн водитель такси при перестроении зацепил попутный автомобиль Инфинити. Пока водители переживали из-за царапин появился третий участник ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6k
satra 2 часа назад
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Kra 57 минут назад
судя по всему , у них водилы грузовиков тоже смотрят не на дорогу, а в телефон во время движения...
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
кто последний - тот и "папа"
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