Почти как на МКАДе, только в Гонконге

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В Гонконге на шоссе Тейт-Кэрн водитель такси при перестроении зацепил попутный автомобиль Инфинити. Пока водители переживали из-за царапин появился третий участник ДТП.
Завязка в самом начале. Далее по желанию можно перемотать на 0:40
В результате аварии погиб 68-летний водитель Инфинити, водитель такси жив, но находится в больнице. 58-летнего водителя грузовика арестовали.
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